"Me presento a la reelección, cuatro años son pocos para demostrar si vales para el puesto"

Pedro Álvarez (San Martín, 1972) se convirtió en 2019 en el primer alcalde de San Martín de Oscos del PP, tras décadas de gobierno socialista, y está dispuesto a revalidar su mayoría absoluta en los comicios del próximo mayo. Anuncia su candidatura porque "cuatro años son pocos para demostrar si vales o no para este puesto y, sobre todo, en este mandato que fue tan difícil".

–Llegó a la Alcaldía sin experiencia previa en política. ¿Cómo fue la aventura?

–Soy una persona tranquila y la verdad es que fue lo que me esperaba. Me gusta resolver los problemas y poder ofrecer cosas a los vecinos. Lo que me gusta menos son los actos públicos, porque no soy de darme importancia.

–¿Qué balance hace del mandato a punto de terminar?

–El balance no es bueno porque hay muchos proyectos empezados y sin terminar y porque fueron cuatro años muy complicados. A estas alturas esperaba que la fibra óptica ya estuviera en San Martín, porque el plan de instalación acabó a finales del 2022, pero aquí aún falta muchísimo por hacer. Contaba también con el plan de mejora de los abastecimientos del Consorcio de Aguas (Cadasa) y aún tardará.

–El agua es un problema en San Martín ¿no?

–Para mí es una de las grandes preocupaciones. Cuando llegué hice una obra de urgencia en el abastecimiento de San Martín y mejoró, aunque sigue habiendo problemas. Tenemos siete bombeos, todos deficitarios porque son de hace treinta años. Haría falta una reunificación y pasar de siete a tres o incluso a dos.

–¿Qué más necesidades tienen?

–Necesitamos muchas cosas, pero sería importante la restauración del palacio de Mon, que en ello estamos. Cultura anunció un plan de rehabilitación para convertirlo en una Escuela de Gastronomía Rural, pero casi lo tengo más como una promesa electoral que como una realidad. Me cuesta creerlo hasta que vea el proyecto y la adjudicación, aunque es una obra fundamental.

–¿Qué supondría esa rehabilitación?

–Mucho no, muchísimo. Si se llega a hacer, la Escuela supondría llenar nuestros alojamientos y desestacionalizar la oferta. Yo a la Consejera le propuse hacer una escuela de oficios para poder restaurar el palacio, pero ellos plantearon esta otra opción, que doy por buena porque cualquier cosa que se haga en Mon es interesante. Vendrá bien no solo a San Martín, sino a toda la comarca. Estando sin reparar ya recibe muchas visitas cada año.

–El plan de sostenibilidad turística de Oscos-Eo también les reportará mejoras. ¿Cómo va?

–Por un lado tenemos la señalización inteligente del palacio de Mon, para que los turistas puedan recorrer sus salas recibiendo la información a su paso. También hay un plan de mejora de señalización de nuestras rutas, aliadas del turismo, y la mejora del alumbrado de las minas Carmina y Teixeira.

–¿Qué pide un ayuntamiento pequeño como San Martín?

–La lista de obras es inmensa porque no tenemos dinero. Nuestro presupuesto da para poco más que reparar averías y hacer desbroces. Estamos completamente atados y no puedes hacer lo que quieres. Lo que pediría es agilidad en los trámites porque la burocracia actual hace prácticamente imposible hacer nada.

–¿Qué necesita San Martín?

–Buenas conexiones y vivienda, también más comercio y restauración. El tema de la vivienda es algo que no me entra en la cabeza pero no hay viviendas libres ahora mismo. Las que están disponibles no se pueden ocupar porque los precios de los inmuebles son exagerados, son caras y hay que reformarlas. Como ejemplo, el hotel rural La Marquesita, que fue un símbolo del concejo, se vende por casi 700.000 euros.

–¿Algún proyecto para el nuevo mandato?

–Nos gustaría crear un vivero de empresas adaptado a la zona, un lugar donde la gente pudiera desarrollar su proyecto y también disponer de espacio para el procesado y envasado de los productos de la zona. Pero hace falta dinero.

–¿Le ilusiona el nuevo líder regional del PP, Diego Canga?

–Sí, creo que es un cambio muy acertado, su currículum lo hace muy válido para Asturias. Ahora espero que rememos todos en la misma dirección, que hasta ahora no era así.