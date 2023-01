Degaña clama justicia y se vuelca en el recuerdo a Sheila Barrero, asesinada hace 19 años en un brutal crimen aún sin resolver

Degaña cumplió un año más con el recuerdo a Sheila Barrero, la joven asesinada la noche del 24 de enero de 2004 de un disparo en la nuca por una persona que nunca llegó a ser juzgada. El Ayuntamiento convocó este miércoles un Pleno ordinario y, más tarde, una concentración a las afueras de la Casa Consistorial para subrayar una vez más que la víctima sigue muy presente y que la familia de la asesinada tiene «el apoyo y la comprensión, hoy y siempre, de todos sus vecinos», según indicó el alcalde degañés, Óscar Ancares.

La concentración, que congregó a más de medio centenar de personas, se desarrolló a mediodía y contó con la asistencia de la familia de la asesinada: sus dos padres y sus tres hermanos. Fue la madre de Sheila, Julia Fernández, la que agradeció a los asistentes la participación y a la Corporación municipal el interés por dar protagonismo a este caso. «Estamos sorprendidos con el apoyo de nuestros vecinos, que están aquí cada año, llueva o nieve», señaló. Fernández dejó claro que no pierde la esperanza y, una vez más, volvió a pedir justicia para su hija. También se preguntó qué hubiera pasado si ese crimen se hubiera cometido en la actualidad. «Es una víctima más y solo pedimos para ella lo que tienen el resto de víctimas: justicia», clamó.

El caso de Sheila Barrero está sobreseído provisionalmente, pero la familia nunca se detuvo ante esta decisión. «Si la Guardia Civil hizo su trabajo y logro pruebas que son importantes, no entendemos por qué no hizo ni hace su trabajo el juez», detalló la madre de la víctima, quien recordó que los restos de pólvora hallados en la ropa de un joven con el que Sheila había tenido una relación no fueron determinantes para el juzgado de Cangas del Narcea ni para la Audiencia Provincial de Asturias.

En Degaña, los vecinos creen que hay que apoyar, entender y pedir justicia por la familia. «Por eso estamos aquí», señaló el Alcalde. El regidor leyó un manifiesto en nombre de toda la Corporación y como portavoz de los vecinos del concejo: «A lo largo de estos años, la familia ha sido testigo de idas y venidas que nunca llevan a ninguna parte, si acaso al archivo del mismo, siendo cada vez más menudas las esperanzas de cerrar el caso ajusticiando a los culpables», censuró Ancarez.

La Corporación municipal aprobó, como hace todos los años y por unanimidad, una declaración institucional que enviará al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al Ministerio de Justicia, a la Delegación del Gobierno en Asturias y al presidente del Principado, Adrián Barbón. Fue ya en enero de 2004 cuando se declaró el 25 de enero como día de luto oficial en recuerdo del asesinato de Sheila Barrero.

Con la declaración institucional todos los grupos políticos con representación municipal (PSOE, Partido Comunista de los Trabajadores de España y Foro Asturias) piden que se reanuden las investigaciones y que se tenga en cuenta el sufrimiento de la familia. El acto se cerró con cinco minutos de silencio en memoria de Sheila Barrero.