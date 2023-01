El próximo mayo se cumplirá el primer año de funcionamiento de la ruta de transporte entre Vegadeo y Luarca, que permite a los estudiantes de ciclos formativos y bachilleratos moverse entre los diferentes institutos del Noroccidente. La puesta en marcha de este servicio fue un logro de la agrupación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas) del Occidente, pero el colectivo recuerda que con este servicio la Consejería de Educación solo cumplió una de sus peticiones. Consideran "de justicia" que la misma línea se desdoble, para que exista un servicio a la misma hora en sentido contrario (de Luarca a Vegadeo) y, también, que se garantice una plaza gratuita para los estudiantes de bachiller que quieren seguir formándose en su centro de referencia. Para que no se olviden sus reivindicaciones, este viernes presentaron en el registro del Ayuntamiento de Vegadeo más de 3.000 firmas de apoyo y, la semana que viene, tienen prevista una reunión con la directora general de Planificación e Infraestructuras Educativas, Elena Arango

"Se consiguió la mitad del caramelo, la línea de Vegadeo a Luarca, pero, es muy necesaria y muy justa, para que no haya desigualdades, la de Luarca a Vegadeo. Tenemos que seguir reivindicando estos servicios y que se garanticen las plazas en toda la zona rural. Aún teniendo plaza asegurada y gratuidad, los chavales de las zonas rurales no están en igualdad de condiciones con los de la zona urbana y, por eso, hay que luchar", señala la portavoz del colectivo de once Ampas, Josefa Martínez. El grupo de representantes de las familias contó con el apoyo de la directora del instituto veigueño Elisa y Luis Villamil, Mercedes Martínez, y del Alcalde de Vegadeo, César Álvarez(PSOE). Este último considera "de sentido común" que se ponga en marcha una ruta con salida de Luarca a primera hora de la mañana para que, por poner un ejemplo, un estudiante de Valdés pueda cursar un módulo formativo en el instituto de Tapia o el de Vegadeo. "No sé a qué esperan, si hay una ruta para un lado debe haberla para el otro. Tiene que ser de doble sentido y luego trabajar para coordinar mejor la movilidad interna del territorio", señala el regidor veigueño.

Por su parte, la directora del Elisa y Luis Villamil mostró su respaldo a la reivindicación de las Ampas y defendió la necesidad "de convertir la comarca en un centro de estudios coordinado y conectado". Agradece la puesta en marcha de un servicio de autobús que permite a un estudiante de Vegadeo ir a formarse a Navia o a Luarca, pero "no es comprensible que no sea de doble sentido". La directora, que considera el transporte un elemento fundamental para que se cubran las plazas de los ciclos, apuesta por una oferta de Formación Profesional actualizada y que responda a los intereses de las empresas y los propios estudiantes.

Las familias esperan que las más de 3.000 firmas recogidas lleguen ahora a Educación, donde la semana que viene (el día 3) serán recibidas por la directora de Planificación. "Nosotros pedimos una reunión con la Consejera de Educación, pero nos derivaron a la directora general", señalan las familias, que insisten en que su reivindicación no es otra que lograr que los estudiantes de las zonas rurales tengan las mismas oportunidades que los de los entornos urbanos.