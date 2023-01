De arreglar y vender maquinaria agrícola a hacerlo también para la industria del cine. Es el salto que ha dado un taller familiar de Cangas del Narcea. Con casi 50 años de historia, Industrias Asturtomi (también conocido por su nombre anterior Talleres Tomás) ha decidido no ponerse límites y abrirse a experimentar en sectores que en un principio se pueden considerar muy alejados del suyo como es el cinematográfico, y lo ha hecho transformando uno de los vehículos que comercializan, habitualmente para realizar trabajos forestales, en otro totalmente diferente para poder acoplarle una grúa de filmación.

El vehículo base es una pequeña carroceta de la marca italiana Caron, de la que el taller cangués es importador exclusivo para España y Portugal, pero después de los cambios que le realizan en la empresa canguesa poco se parece al que llega de Italia. “Se desmonta prácticamente la máquina entera, solo se conserva la estructura”, resume Rubén Álvarez, gerente de Industrias Asturtomi.

“Le quitamos la cabina, la carrocería tampoco es la misma, transformamos el chasis, los bastidores, el motor lo desmontamos y lo dejamos planteado para convertirlo en eléctrico, incluso lo pintamos de negro porque los productos de esta marca son rojos”, ahonda en la explicación. El objetivo con todas estas modificaciones es conseguir un todoterreno que sirva para hacer grabaciones en zonas de montaña, que sea silencioso para no interferir en la grabación y también de color oscuro para evitar reflejos.

El comprador de esta nueva máquina es una empresa multinacional de fabricación para venta y alquiler de material audiovisual ubicada en Barcelona. Dieron con el taller cangués gracias a la Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola de Zaragoza, donde llevan exponiendo 15 años. “Estaban buscando un vehículo que cumpliera con todas esas necesidades que tenían, así que había que adaptarlo y las fábricas por una unidad rechazaban el proyecto, nosotros les dijimos que sí, hicimos uno de prueba que viajó a varios países para someterlo a cambios de frío y calor y resultó bien, ahora tenemos 40 unidades vendidas, lo que supone más de dos millones de euros”, destaca Álvarez.

En un primer momento, Rubén Álvarez reconoce que la propuesta le sonó increíble. Le había llegado por primera vez de una empresa madrileña, pero no salió adelante. Con la catalana todo fue rodado y enseguida llegaron a un acuerdo sobre los cambios que necesitaba el pequeño camión y el presupuesto para llevarlos a cabo. Así que se pusieron manos a la obra y ya transformaron dos, por delante tienen la modificación de otros 40, que irán haciendo a dos por mes. Algo que les resultará algo más sencillo, puesto que al ser un pedido de un volumen considerable ya habrá algunos cambios que los podrá hacer la fábrica italiana.

“Al final la máquina pasa por tres fábricas antes de ser terminada y podemos decir que es el 30% italiana, el 40% asturiana y el 30% catalana”, subraya Rubén Álvarez, que destaca que es algo único. "La ventaja que tenemos es que hemos creado un vehículo que no existe en todo el mundo, no hay un todoterreno eléctrico adaptado a las necesidades que ellos tenían, por eso vendieron tantos de golpe y puede que haya más pedidos", recalca.

Este encargo supuso que el taller tuviera que ampliar la plantilla para la línea de fabricación que tienen. Actualmente son cinco personas trabajando y la perspectiva es que pueda seguir aumentando. Pero también necesitan ampliar el espacio del actual local, algo que en Cangas del Narcea no les está resultando fácil. “Estuve en contacto con el Ayuntamiento para conseguir un terreno más grande o que me dejen aumentar mi nave y no puedo, al final en la zona rural no te dejan crecer, todo son trabas”, lamenta. Un problema que puede hacer que Rubén Álvarez decida trasladar Industrias Asturtomi al centro de Asturias, cuando él es un firme defensor de las posibilidades que tiene la zona rural: “Si te mueves tu empresa puede funcionar igual, nosotros nos fuimos modernizando con página web y redes sociales y ahora tenemos encargos de toda España y de otros países como Portugal y Francia”, añade.

Este vehículo para la industria del cine no es la única transformación a la carta que han realizado para un cliente. También fabrican remolques y crearon un pulverizador autopropulsado para los cultivos de arroz junto con otra empresa canguesa JP Industrias Mecánicas de los que vendieron 50 unidades en Valencia y despertaron el interés en China. “Tuvimos una delegación china aquí, aunque no llegamos a un acuerdo”, reconoce Álvarez. En el horizonte tienen más proyectos de transformación de sus vehículos, algunos que les llegan incluso de otros países.