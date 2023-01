El Ayuntamiento de Belmonte de Miranda ha tenido que cortar el tránsito de la calle principal del pueblo de Dolia por la aparición de un boquete bajo la calzada. En la tarde del sábado, los vecinos se sorprendieron al ver derrumbarse la esquina de la fachada de una casa pegada a esta vía. Cuando se acercaron al lugar, descubrieron un enorme hueco a sus pies, que afectaba tanto a la casa como al camino principal del pueblo, que aparentemente en su superficie no presenta ningún daño.

La alcaldesa de Belmonte, Rosa Rodríguez, explica que el hueco parece afectar a todo el ancho del camino y que a ojo calculan que se puede tratar de un agujero de unas dimensiones de entre tres y cuatro metros. “Es una cosa muy rara, no sabemos qué pudo pasar para hacerse ese hueco porque no se ve agua y no es un camino que esté en un borde, está en medio del pueblo, entre las casas”, señala la regidora.

Este mismo lunes, el arquitecto técnico municipal visitará el pueblo para estudiar lo que pudo haber ocurrido y las posibles soluciones. “Creemos que habrá que rellenar el hueco con el material que nos digan para asegurar la carretera”, adelanta Rosa Rodríguez, que reconoce que tendrán que actuar “lo antes posible, para garantizar que no pase nada”.

Aunque el paso ha quedado cortado en la vía principal de la localidad por seguridad, la circulación no se ve afectada porque se ha derivado a un camino lateral “más estrecho”. Dolia es el último pueblo al que llega la carretera, aunque a través de una pista asfaltada se puede continuar hacia los pastos del alto de La Corredoria y comunica con el pueblo de San Martín de Ondes, que tiene su propia carretera de acceso.

La casa afectada con el derrumbe de una parte de la fachada pertenece al complejo rural Dolia Rural, formado por dos casas rurales y que, por lo tanto, estaban totalmente restauradas.