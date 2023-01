El polo de innovación de Navia, un proyecto de vocación comarcal y pionero a nivel regional presentado este lunes en la villa, está un paso más cerca de convertirse en una realidad. Esta instalación, que funcionará gracias a la colaboración público-privada con el objetivo de desarrollar diferentes proyectos empresariales, se ubicará en el antiguo instituto laboral que fundó el empresario y benefactor naviego Manuel Suárez (Téifaros, 1896- México, 1987). "Damos continuidad a la idea del fundador, que era hacer algo útil en materia de enseñanza para nuestro concejo. Este proyecto coincide plenamente con su espíritu", señaló, satisfecho, el presidente del patronato de la Fundación Manuel Suárez e industrial lácteo, Francisco Rodríguez.

La entidad cederá estas impresionantes instalaciones, que llevan años en desuso, y que se enclavan en pleno centro de la villa. No solo eso, sino que la entidad será un socio más de la futura asociación empresarial sin ánimo de lucro que gestionará este polo de innovación. El primer paso será la firma del convenio de cesión de las instalaciones entre la Fundación Manuel Suárez y la Consejería de Ciencia. A continuación, se concretarán los miembros de la citada asociación. Ya se sabe que participarán la Consejería de Ciencia, el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (Idepa), la Universidad de Oviedo, el Ayuntamiento de Navia y la Fundación Manuel Suárez. También estarán presentes la Caja Rural y la empresa Industrias Lácteas Asturiana (Ilas-Reny Picot). Queda por determinar en qué medida se sumarán a la iniciativa otras empresas potentes del concejo como Ence o Armón, que ya han manifestado su interés en participar.

El Principado ya tiene consignada en los presupuestos de este año una partida de 100.000 euros para la futura asociación gestora del polo, que llevará el nombre de Manuel Suárez por expreso deseo del patronato de la entidad. El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, dejó claro que la idea es empezar a trabajar "tan pronto como sea posible". Para ello, señaló, hay que buscar "los proyectos emblemáticos, de arranque". Una vez se decidan, se acometerán las obras necesarias en el antiguo instituto laboral, que estructuralmente "está impecable".

Francisco Rodríguez subrayó la importancia "de acertar" con esos primeros proyectos de trabajo. "Es un acto emocionante, porque la idea de Manuel Suárez cristaliza en algo útil. No tengan duda de que lo va a ser. Si no se crea riqueza ,no es posible avanzar. Las alas de Asturias se han quedado algo atrás en materia de creación de riqueza, tienen que recuperar el terreno perdido y en eso estamos", señaló el empresario lácteo.

Por su parte, el alcalde de Navia, Ignacio García Palacios (PSOE), calificó de "muy fructífera" la reunión inaugural de ayer, que sienta las bases del polo de innovación. "Es un proyecto de comarca, más que de Ayuntamiento, que tiene objetivos en el ámbito del emprendimiento y también del conocimiento y la formación", señaló Palacios, convencido también de lograr la implicación de la Fundación Manuel Suárez, lo que pone "el broche de oro" a la trayectoria del sobresaliente empresario y benefactor de Navia.

El consejero Borja Sánchez también se mostró especialmente satisfecho por el paso dado ayer, convencido de que será una manera de "sacar partido" a la fuerza industrial de la zona. "En esta comarca se dan las condiciones adecuadas para impulsar un polo de innovación, que no deja de ser un acuerdo entre empresas e instituciones para llevar adelante nuevos proyectos donde se aúne la investigación, los proyectos que interesen a cada empresa y en el que las instituciones podamos canalizar la creación de nuevas empresas y tener ojos en el territorio", explicó Sánchez, convencido de que el polo está muy cerca de ser una realidad. Además, agradeció especialmente la implicación de la Fundación Manuel Suárez: "Desde que conocí su historia tuve clarísimo que encajaba con lo que representa este polo de innovación y las instalaciones son el lugar ideal para iniciar un proyecto como éste".

García Palacios no quiso dar fechas exactas para la puesta en marcha efectiva del polo, pero sí que concretó que esta misma semana la Fundación enviará la documentación al Principado para la firma del convenio de cesión del espacio. La búsqueda de un nuevo uso para el antiguo instituto Manuel Suárez, con unas amplísimas instalaciones, es una vieja aspiración en Navia que parece que finalmente se resuelve.