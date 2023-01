Al grito de solidaridad, igualdad y respeto recorrieron los escolares del colegio público Verdeamor de Tineo el centro de la villa con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Paz. En la plaza del Ayuntamiento se reunieron con los alumnos de la escuela para menores de tres años y juntos bailaron y cantaron la canción “Vivan las manos de colores”.

Los alumnos de sexto de primaria fueron los encargados de poner voz a este día con un discurso sobre la paz en el que tuvieron un recuerdo para Ucrania “que tanto están pasando por luchar por su país, por mantenerse unidos y defender su tierra”. No obstante, también recordaron que la paz no solo significa ausencia de guerra, “es compartir, respeto, justicia, empatía, libertad, solidaridad, igualdad, tolerancia… En definitiva, implica tener un entorno libre de toda forma de violencia”, leyó el alumno Azahel Jaquete, que aseguró que es importante seguir recordando este día para que “las personas se respeten unas a las otras y no haya conflictos”. “Para que todos podamos convivir en paz”, apuntillaba su compañero Noé Velasco.

Además, en la plaza del Ayuntamiento, los alumnos colocaron unas mesas por cada curso con unas huchas para recaudar dinero destinado a la ONG "Save the children".

La intención es que “desde pequeños se conciencien de que la paz está en sus manos, que hay valores que se pueden trabajar y nos van a ayudar a solucionar conflictos”, subraya el profesor Iván Casquero, organizador de la actividad.