Políticos y expolíticos de diferentes signos se dieron cita este martes en la localidad naviega de Puerto de Vega para despedir a Manuel Bedia, quien fuera alcalde del concejo durante casi treinta años (1979-2007) y será recordado como un gran defensor del municipalismo y por la visión de comarca con la que ejerció. Los asistentes al funeral describieron al exregidor como una persona “honrada, inteligente y un firme defensor de sus ideas". Aunque se apartó de la política en 2007, seguía activo a sus 87 años y siempre pendiente del futuro de su querida Navia.

El funeral fue oficiado por el párroco de Puerto de Vega, Pedro Fernández, quien lamentó el fallecimiento de Bedia, que vivía muy cerca de la iglesia de Santa Marina, donde ayer fue despedido. “Queremos dar gracias a Dios por la vida de Manolo al servicio de los demás. La gente recuerda agradecida cómo desde la farmacia atendía todas las necesidades de Puerto de Vega y en política también haría muchas cosas bien cuando estuvo tantos años al servicio de los demás, trabajando por el bienestar de todos”, señaló el párroco en la abarrotada iglesia.

Roberto Santiago, que estuvo ocho años en el gobierno con Bedia y llegó a ser su mano derecha como teniente de alcalde, se mostró ayer satisfecho por haber tenido la oportunidad de conocerle y trabajar con él. “Estoy muy orgulloso de haberlo conocido, de haberlo tratado y de haber podido aprender muchísimo de él. Por encima de muchas virtudes, era una persona que amaba el municipalismo y luchó por él y por darle importancia a los ayuntamientos como las instituciones más cercanas a los ciudadanos”, señaló el naviego. Aunque los dos estaban alejados de la política, seguían conversando sobre la actualidad. En este sentido, Santiago remarca la “ilusión” que tenía Bedia por participar, como patrono de la Fundación Manuel Suárez, en el plan para convertir el antiguo instituto laboral en un polo de innovación.

“Me recordó lo que luchamos desde el Ayuntamiento para sacar adelante estas instalaciones y me decía que convencido de que va a salir. Lo dijo hace una semana con la misma ilusión que cuando era alcalde, lo que muestra que siempre tenía la mente pensando en el bien de los ciudadanos, del municipio y de la comarca”, añadió Santiago, subrayando que, aunque había dejado la política activa, “siempre estaba pensando en ideas para la comarca y el municipio".

Acudieron al entierro diferentes alcaldes de la comarca, como las regidoras de Coaña y Villayón, Rosana González y Estefanía González, respectivamente, o el naviego Ignacio García Palacios. También el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, que, aunque separado del fallecido “por un abismo generacional”, creyó importante representar a su municipio en el último adiós al político. Según dijo, “fue uno de los referentes durante muchos años en la comarca y el Ayuntamiento de Valdés, que siempre tiene relaciones de muy buena vecindad, tenía que estar presente en un día como hoy para trasladar las condolencias a la familia y al municipio de Navia”.

El político popular José Agustín Cuervas Mons llegó acompañado del secretario general del PP, Álvaro Queipo, y de la diputada Cristina Vega. Rememoró sus recuerdos con Bedia: "Ha sido una persona fundamental en el occidente asturiano, un referente dentro del partido y un gran Alcalde que disfrutó de mayorías absolutas con gran respaldo de los ciudadanos de Navia. Lamentamos profundamente su pérdida porque es un histórico del partido y un referente del municipalismo. Se hicieron grandes cosas en Navia durante sus mandatos, puso al concejo en el mapa de Asturias y es una gran pérdida”.

Por su parte, Luis Peláez, también veterano del PP, destacó la capacidad del exalcalde naviego para “mantener una independencia y equidistancia” frente a las directrices que emanaban del partido. “Siempre me pareció un hombre honrado, que es lo que más valoro en política. Lo hizo bastante bien y eso es lo importante”, añadió. Junto a él, el exalcalde de Tapia con el PP, Gervasio Acevedo, aludía a los “buenos momentos” vividos junto a Bedia: “Daba muy buenos consejos, era un hombre que tenía una visión de comarca. Es más, quiso ser el gobernador de todo el Occidente y lo iba a conseguir si no fuera por que abandonó el municipalismo. Tengo gratos recuerdos de él y, aunque discrepábamos algunas veces, era entrañable”. Por su parte, el también exalcalde popular de Tapia Enrique Fernández destacó la vocación de servicio público del fallecido: “Era una persona muy trabajadora, que no tenía horas y vivía para el trabajo y para dar servicio a la gente”.

Para el que fuera presidente del PP valdesano Gonzalo García Parrondo, Bedia fue “una persona muy inteligente, coherente y sabía mucho de política, como si leyera el futuro de lo que iba a pasar”. También lamentó su pérdida Jesús Landeira, exalcalde socialista de Valdés, quien recordó cómo pudieron sacar adelante muchos proyectos juntos, sin divisiones y con una visión del Occidente como conjunto. “Estaba todo por hacer y lo hicimos con unión, ahora la gente se pega por nimiedades. Bedia y yo defendíamos la carretera del Alto Navia igual que Cachafeiro, el exalcalde de Grandas, pedía por la de Trevías. Manolo era muy tenaz en la defensa de sus ideas y reivindicaciones”, subrayó.

También acudió al entierro el exalcalde de Cudillero con el PSOE, Francisco González, quien hizo hincapié en el perfil municipalista de Bedia: “Nos gustaba ser díscolos con los partidos, cosa que echo de menos hoy. Antes los alcaldes ponían primero el municipio”.

Fueron muchos los naviegos que quisieron dar el último adiós al veterano político. En este sentido, el cronista oficial de Navia, Servando Fernández, dio voz al sentir de muchos vecinos al expresar que Bedia fue “un magnífico alcalde de Navia”, con el que “comenzó a alumbrarse la modernidad que tiene hoy la villa y el concejo”. El empresario lácteo Francisco Rodríguez mostró su “gran pesar” por el fallecimiento de Bedia, al que calificó como “un gran amigo”. “Tuve con él una relación magnífica de treinta años de historia que terminó en una amistad”, señaló el presidente de Industrias Lácteas Asturianas, quien subrayó la suerte del concejo de Navia por haber contado con buenos alcaldes. “Tanto Bedia como el actual, Ignacio García Palacios, son personas que trabajan para el pueblo y, por eso, duran tanto tiempo en el cargo”, concluyó el industrial.