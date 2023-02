El alcalde de Tineo, el socialista José Ramón Feito Lorences, ya ha cumplido una década al frente del Ayuntamiento y su intención es continuar cuatro años más. Se hizo con el bastón de bando en 2012, para dar relevo a Marcelino Marcos, presidente de la Junta General, y consiguió la continuidad con mayoría absoluta en los dos procesos electorales siguientes. Feito espera logra otra vez en los comicios de mayo el apoyo de los tinetenses, para “culminar los proyectos que hemos empezado”.

-¿Será de nuevo el candidato del PSOE?

-Estamos ahora con el proceso para elaboración de las listas y la elección de candidato. Yo me puse a disposición del partido para repetir y, en principio, parece que no habrá primarias. Tendremos la asamblea el 24 de febrero.

-Así que se puede confirmar que será el candidato.

-Entiendo que sí.

-¿Qué le hace querer continuar?

-Creo que este último mandato fue raro y complicado con la pandemia. Me gustaría culminar cosas que hemos empezado. Por eso quiero presentarme para continuar un mandato más.

-¿Cuáles son los proyectos pendientes?

-Estamos con inversiones bastante importantes, como es la ampliación de la base de extinción de incendios que se inició en diciembre. Tiene una inversión de cuatro millones de euros y es muy importante para nuestro municipio, porque estaba en precario y creo que con esta apuesta del Ministerio para la Transición Ecológica hace que la continuidad de la brigada no esté en duda. El año pasado, a los fondos de infraestructuras también presentamos el proyecto de recuperación del poblado de Soto de la Barca, que está pendiente de resolverse, además de la rehabilitación del cine Marvi y de la casa de González Mayo. A los fondos de resiliencia presentamos un proyecto para la rehabilitación de la antiguo hospitalillo. Son proyectos que a mí me gustaría sacar adelante, así como la construcción de las naves nido en el polígono industrial de La Curiscada, para lo que firmaremos el contrato de obra en los próximos días. También tenemos pendiente buscar una alternativa generadora de empleo para la zona de la central térmica del Narcea.

-¿Hay algo en mente para ella?

-Ahora está el desmantelamiento en marcha y el proyecto de vivienda colaborativa (cohousing) para el poblado, que se presentó a las subvenciones de infraestructuras del Ministerio para la Transición Ecológica. Creo que todavía quedaría otra pata, que sería buscar alternativas generadoras de empleo al desmantelamiento de la central. Entiendo que una actividad sola, que sustituya lo que generaba la térmica, no será posible, pero me gustaría que en ese solar se pudieran implantar iniciativas que estén interesadas en asentarse y, a mayores, que la transición sea justa, que haya alternativas generadoras de empleo en el municipio.

-¿Tienen alguna idea?

-De las iniciativas que habíamos presentado había un polígono industrial de baja intensidad, compatible con la rehabilitación del poblado, que podría encajar para las empresas de la zona sur de Tineo. Por parte del Ministerio tendrían que apoyar alguna iniciativa que por sí sola no vendrá a Tineo. Me consta que la Consejería de Industria y el Ministerio están barajando alguna, pero está todavía en pañales.

-En cuanto al poblado, ¿cuál es la situación?

-Firmamos un convenio con Naturgy por el que, si nos concedían la subvención, el poblado pasaría al Ayuntamiento de Tineo. Con el dinero de la ayuda haríamos la rehabilitación de catorce viviendas y el proyecto de cohousing, que está ahora de moda y parece que hay gente que estaría interesada en instalarse aquí. Sería una vía para, por lo menos, atraer habitantes. Eso sería una primera fase, pero también se intervendría en la residencia y la piscina. Al final, quedaría una zona con unos servicios que creo que sería atractiva para este tipo de proyectos. Pero hay que ir viendo paso a paso. Lo que no queremos es hacernos con el poblado sin contar con el dinero para poder invertir en él, para que no sea una carga.

-¿Cómo va la restauración de la mina de Buseiro?

-A final de año estaban trayendo maquinaria. Había una petición de aprovechamiento para una central de bombeo reversible y para usos lúdicos. Nosotros trasladamos esto último a la Consejería y, en principio, la restauración van a tratar de hacerla compatible con esa idea. La restauración está bien, pero esos ocho millones de euros, al final, crearán empleo durante un tiempo determinado, algo temporal. Así que seguimos exigiendo una alternativa. Hay que tratar de atraer unas inversiones que generen empleo a largo plazo.

-¿Cree que todos estos fondos servirán para frenar la pérdida de población?

-La prioridad es frenar la sangría de la despoblación y eso se puede hacer generando empleo, sobre todo femenino. Si hay empleo para las mujeres, al final es más fácil que la familia no se marche de la zona. Es complicado y soluciones mágicas no hay, porque no es solo que el Suroccidente pierda población, es toda Asturias la que la está perdiendo.

-¿Tineo y el Suroccidente tienen futuro?

-Yo considero que sí. Estamos pasando una época de pérdida de población, pero tenemos sectores muy potentes como es el agroalimentario, el ganadero o el forestal. Tineo es un municipio con mucha riqueza, pero hay que tratar de buscar alternativas generadoras de empleo. El cierre de la minería y de la central fue un mazazo muy gordo para el municipio, pero pienso que sigue teniendo sectores muy importantes y claves. ¿Que necesitaríamos algo más para complementar? Creo que sí, pero futuro tenemos.

-Este mandato también estuvo marcado por la reivindicación de las comunicaciones. ¿Cómo debe continuar la autovía hacía el Suroccidente?

-No sé si autovía o vía rápida, pero para vertebrar el Suroccidente tiene que salir hacia Ponferrada. Para Tineo la alternativa hacia la costa tampoco sería mala, pero creo que para todo el Suroccidente sería la de Ponferrada la que debería hacerse, que es en lo que está trabajando la Consejería para hacer las permutas y que esta carretera pase a depender del Ministerio. Pero lo primero es que llegue a La Espina. Es verdad que se va mejorando, porque ese tramo que se abrió el año pasado reduce un poco más el tiempo. A ver si se acelera el trabajo de Cornellana a Casazorrina para que, como dicen, a finales de este año esté abierto y ya de una vez se haga de El Regueirón a La Espina. Lo que pasó nos hizo mucho daño a todas las empresas y a los usuarios. Había razones para protestar, pero ahora, viéndolo con perspectiva y hablando con los responsables, se agilizó. Nosotros lo veíamos desesperante. Ahora toca exigir que lo que queda es de justicia que se haga rápido.

-Otra carretera “desesperante” para los vecinos es la de Navelgas-Naraval.

-Están trabajando en el proyecto nuevo, con unos vertederos que no afecten a los vecinos. La idea es que a lo largo de este año se licite ese nuevo proyecto que incluya mejoras también de Naraval a Aristébano. Se critica que hay 10.000 euros en el presupuesto para esta carretera, pero realmente eso es para dejar la partida abierta, porque la obra iría incluida en los 15 millones de euros que hay para el Suroccidente. No es que haya solo 10.000 euros. Creo que ese dinero es una apuesta importante para el Suroccidente. ¿Necesitaríamos más? Seguro, pero los recursos son finitos.

-¿Cómo va la extensión de la banda ancha en el concejo?

-Están dando altas en distintas zonas. La idea es llegar a cubrir el 95 por ciento del municipio. Según van extendiendo, a la semana o dos van comercializando. Me consta que en Navelgas, El Crucero, la zona de Ponte y Barredo ya se están dando altas.

-¿Qué se está haciendo por los pueblos con problemas de cobertura y de señal de televisión?

-Este año, a través de una línea de subvenciones de la Consejería de Ciencia, hicimos el refuerzo de la línea eléctrica al repetidor de Naraval, que era uno de los que más problemas daba. El repetidor no tenía potencia suficiente, así que se hizo un refuerzo de la línea y, con eso, cada uno de los operadores que quiera instalarse podrá pedir la potencia que necesite. También está hecho en la zona de Sangoñedo y la inversión para los dos fue de 100.000 euros. Ahora trataremos de seguir reforzando los que estén dando problemas.

-¿Hay algún proyecto que le haya quedad pendiente desarrollar en estos cuatro años?

-De los proyectos que llevaba en el programa electoral se va a hacer prácticamente todo. Calculo que en torno al 90 por ciento está hecho, porque llevamos un programa ambicioso pero realista. Lo pendiente es buscar una alternativa a la central térmica.