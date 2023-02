El Centro de Apoyo a la Integración de Canero (CAI), dedicado a personas con discapacidad, vivió este viernes una jornada diferente entre perros policía, linternas de tráfico, chalecos antibalas y uniformes de agentes. Con risas y aprendizajes. Son muchos los días en los que los usuarios disfrutan de actividades diversas, «pero sentirte policía local por un día es algo muy especial», dijo Vicente González, uno de los beneficiarios de la policial lección.

A las diez de una gélida mañana, los usuarios del centro esperaban ansiosos la visita de los agentes valdesanos. Cuatro de ellos se desplazaron por primera vez de su sede de Luarca al centro de Canero para pasar una agradable jornada «llena de aprendizajes para todos», según contó el jefe de la Policía, Carlos Regino. Fue la dirección del centro la que se puso en contacto con el Cuerpo. La trabajadora social Noelia Mielgo cuenta el motivo: «Queremos acercar a los usuarios al entorno y a los servicios cercanos y que éstos se acerquen a nosotros». En el caso de la Policía Local fue coser y cantar. En pocos días, tras trámites y permisos livianos, se presentaron en el centro de Canero dispuestos a mostrar a los dieciséis usuarios qué es ser agente, qué se siente al llevar placa, cómo se trabaja con los perros policía y qué tipo de materiales utilizan para hacer su trabajo diario.

Las agradables conversaciones entre los usuarios del centro y los policías desembocaron en una jornada «única». Primero, sentados al calor de un centro que ofrece una amplia variedad de cursos y talleres, los usuarios pudieron hacer su propia placa policial. Los agentes se encargaron de fotocopiar el emblema y llevar una plastificadora. Los usuarios decoraron su propia placa a todo color y pusieron sus nombres. «Nos gusta mucho salir de la rutina, hacer estas actividades es muy importante para nosotros, es un día diferente», confesó Ángeles Suárez, para quien en estas actividades siempre se aprende «algo que se queda dentro». «Una cosa es la imagen que dan los policías cuando estás en la calle y otra cosa es esto; son cercanos y agradables y en realidad hacen todo para ayudar», destacó.

En poco tiempo. agentes, trabajadoras sociales, usuarios y concejales del gobierno de Valdés hicieron equipo. «Es muy gratificante celebrar estas jornadas; no es solo lo que enseñas tú, es lo que ellos te enseñan», apuntó Regino. Los usuarios pudieron conocer cómo se trabaja con los perros policía y qué ejercicios se practican a diario para que sepan qué hacer en función de las necesidades del contexto. Más tarde, llegó uno de los momentos más divertidos. En un coche policial esperaban numerosos materiales, todos con los que trabajan los agentes a diario. Llamó mucho la atención el chaleco antibalas y sobre esta prenda hubo anécdotas. Contó el jefe de la Policía Local, para asombro de muchos usuarios, que «siempre habría que llevarlo puesto, porque nunca sabes lo que te espera en un servicio». También dijo que la pieza no es infalible: «Evita que te mate una bala, pero no otras lesiones», reconoció.

Las linternas policiales, las chaquetas, las gorras y los chalecos de los agentes fueran pasando de usuario a usuario. No faltaron los saludos protocolarios. Entre el público también había voluntarios, esos que siempre están ahí cuando las jornadas son especiales. Maribel Miguel, de 78 años, se desplazó a de su pueblo para acompañarles a todos. Ella dirige un taller cada martes y enseña manualidades. «Al final, haces algo que no está remunerado y ese es el gran secreto, porque estar aquí ayudando y haciendo esto no tiene precio», opinó.

Entre actividad y actividad no faltó el chocolate caliente ni los bizcochos hechos por los usuarios un día antes, en previsión de la esperada visita. La conclusión la explicitó más tarde la trabajadora social Noelia Mielgo: «Siempre se aprende algo, lo pasan bien y se integran y nos integramos todos, que es el gran objetivo».