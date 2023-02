"Navia no puede ser un municipio boyante cuando hay algún pueblo sin alumbrado público"

Ana Isabel Fernández (Navia, 1969) repite en la próxima cita electoral como candidata del PP a la Alcaldía de Navia. En 2019 esta funcionaria de Hacienda logró sumar el mismo número de concejales que el PSOE, el partido más votado y que gobierna en el concejo desde hace 16 años.

-¿Por qué de nuevo candidata?

-Me presento nuevamente como candidata porque sigo teniendo la misma ilusión por cambiar las cosas en Navia. Llevo cuatro años escuchando y conociendo de primera mano los problemas de la gente, que son muchos y eso me motiva.

-Empezó hace cuatro años en la política activa. Era nueva en este mundo. ¿Qué le atrae del PP?

-El Partido Popular ha sido un partido cercano. Al principio hubo quien me decía que en la oposición no tendríamos apoyo de nuestros representantes porque estarían a otros asuntos regionales. Tengo que decir que no ha sido así y todo el mundo lo ha podido ver. Me he encontrado con personas muy preparadas, que nos han acompañado en todo aquello que hemos solicitado y se han implicado en el conocimiento y en la búsqueda, junto a nosotros, de soluciones para los problemas o propuestas que les trasladábamos referentes a nuestro municipio o a la comarca de la que formamos parte. Mención especial debo hacer a Álvaro Queipo y Cristina Vega, diputados del PP por el Occidente, que han desempeñado su tarea a la perfección.

-¿Ha estado a gusto en la oposición?

-He estado a gusto porque me ha permitido conocer muchas cosas que no conocía y a muchas personas con las que no había tenido oportunidad de coincidir antes. Es un periodo de aprendizaje muy importante sobre el funcionamiento de la Administración local y sobre lo que queremos y lo que no queremos hacer si tenemos la oportunidad de gobernar a partir del próximo 28 de febrero.

-¿Se presenta con un nuevo equipo?

-Aún no está totalmente definido el equipo que me acompañará en la lista electoral. Habrá quien repita y también habrá caras nuevas, buscando siempre lo mejor para poder asumir la mejor gestión municipal. Pero serán personas que representen a distintos sectores y colectivos. Personas activas y que vengan a la política a aportar y a mejorar nuestro municipio.

-¿Qué le ha enseñado la política?

-Me ha enseñado que frente a cualquier situación a afrontar hay distintas propuestas que deben ser valoradas en detalle para poder dar la mejor solución, la más eficiente y con una gestión correcta y comedida de los recursos disponibles, que son limitados. Que, aunque nuestro municipio se pone como ejemplo de municipio boyante, hay muchas cosas básicas que aún están sin resolver. Que, aunque son muchos los que afirman que “pasan de la política”, están muy implicados en todo aquello que afecta a la vida social y económica del municipio, lo que no deja de ser “política”. Y que no se puede dejar de escuchar a todo aquel que quiere comentarte algo porque todo el mundo puede aportar y, por supuesto, complementar la idea de partida que uno tiene.

-¿Qué carencias tiene Navia?

-Navia no necesita títulos ni medallas que ponerse en la solapa. De nada sirve decir que Navia es ciudad amiga de la infancia cuando tiene una escuela infantil insuficiente para atender toda la demanda de nuestro municipio. De nada sirve recibir el premio "Escoba de Oro" cuando algunas calles sufren una limpieza muy deficiente o cuando hay barrios a los que no llega este servicio. No puede ser el nuestro un municipio boyante cuando hay algún pueblo sin alumbrado público o cuando hay vecinos que llevan solicitando más de 10 años ese alumbrado cercano a su casa y se meten sus solicitudes en el baúl de los recuerdos. Estos son algunos ejemplos.

-¿Qué proyectos traerá PP a Navia?

-El PP de Navia no presentará un proyecto con muchas propuestas irrealizables sino que presentará un programa que recoja la adopción de las medidas necesarias para resolver los problemas reales de los vecinos de nuestro municipio, problemas que se conocen cuando hablas con ellos y soluciones que se deben plantear contando con ellos también.

-¿Cómo avanza a su juicio la comarca?

-En la comarca veo desánimo en todo aquello que nos vincula. Un ejemplo claro es el hospital de Jarrio. Desánimo que se acrecienta porque el PSOE en el gobierno autonómico promete pero no cumple y nuestro hospital cada vez es menos referente, pero también porque el PSOE que gobierna mayoritariamente en los ayuntamientos de la comarca es seguidista, no se enfrenta al gobierno autonómico o, incluso, está dispuesto a disimular sus carencias o negarlas. Ocurre lo mismo con otras infraestructuras como la AS-12, respecto a la que el PSOE hizo muchas promesas electorales que han quedado una vez más en nada. ¿Y qué hacen los alcaldes socialistas? Pues ante estos y otros problemas, los alcaldes como el de Navia callan y anteponen sus siglas en lugar de defender a sus vecinos. Pero también veo unos equipos del PP muy renovados, muy ilusionados y con mucha capacidad para asumir responsabilidades de gobierno y confío que cambiarán el color de la comarca. Estos equipos cuentan, contamos, con el apoyo de todo el partido y, muy especialmente, de un diputado que no ha podido estar más pendiente de nosotros durante todo este tiempo como es Álvaro Queipo.