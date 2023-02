Cadavedo (Valdés) es el lugar elegido por la madrileña Almudena Sipos para empezar una nueva vida. Desde septiembre pasa largas temporadas en un casa que ha alquilado en este pueblo valdesano y tiene claro que esta será, en cuanto pueda, su residencia permanente. Su mundo dio un giro hace hora siete años. Matemática y filósofa por estudios, reconocida experta en internet de una reputada empresa de telecomunicaciones, dejó su vida acomodada en la sierra madrileña para disfrutar «de la exuberante naturaleza de Asturias». Ahora, explica, es experta en comunicarse con los animales, una actividad que, aunque pudiera sorprender, le permite vivir holgadamente.

Esta dedicación surge de una situación personal. Cuenta que algo "hizo chip" en su cabeza cuando desahuciaron a su perra, «Yira». «Busqué más diagnósticos y me encontré con una veterinaria que conectó con la perra; digamos que gracias a esa conexión, ‘Yira’ se salvó», cuenta de forma resumida. Nunca hasta entonces había creído «en todo eso que se habla de las energías» y precisamente por este escepticismo probó qué significa comunicarse telepáticamente con un animal. Se formó como experta en comunicación animal a través de esa veterinaria «que eran tan solvente» y ahora vive de esta práctica en la que cada vez cree en más gente. En Cadavedo se siente, además, a gusto.

Desde allí atiende a clientes de toda España y de América Latina. Solo necesita una foto del animal para contar a la familia qué le pasa al perro o gato, las mascotas por excelencia. «Sí, a mí también todo esto me parecía extraño: yo tenía una vida racional como la de muchas personas y al principio estas teorías me generaron muchas dudas», relata. Antes de lanzarse a la aventura trabajó con las mascotas de sus amigos y familiares. «Lo que había aprendido funcionaba y la primera impresionada era yo», señala desde su casa de Valdés. Si echa la vista atrás, cree que eligió el camino correcto y el lugar adecuado para ejercer esta nueva profesión, en un ambiente calmado como el que proporciona el pueblo.

«De Asturias me gusta la gente, que es hospitalaria, y ese contacto especial con la naturaleza», sostiene. Desde su casa atiende a sus clientes vía telemática y también hace cursos presenciales. Ayuda a los animales con diagnóstico impreciso, a los que tienen problemas de comportamiento por agresividad o por cuestiones relacionadas con hábitos diarios, y acompaña en la muerte y los duelos. «Todos tenemos una conexión especial con los animales, al final somos animales, pero yo me formé en ello», apunta. Sabe qué la duele a un animal y es capaz de dar órdenes concretas, verbalizadas o no, a las que los interesados responden.

«Normalmente negamos este aspecto de la vida, pero está presente», apunta. En su anterior trabajo le felicitaban por el resultado, le subían el sueldo o le ofrecían una promoción cuando se lograban los resultados. «Pero ahora a lo que más importancia le da es al agradecimiento de la gente, es lo más motivador», señala. «La vida es algo más que lo que vemos y hay diferentes formas de vivir», apunta, mientras asegura que tiene un nuevo reto en la cabeza, ayudar a los animales salvajes, «grandes incomprendidos». En Asturias tendría campo, apunta, con especies como el oso o el lobo. Todo un reto.