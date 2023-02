El socialista Ignacio García Palacios (Gijón, 1946), uno de los pesos pesados del PSOE en la comarca occidental, ha decidido echarse a un lado y no optará a la reelección como Alcalde de Navia, donde gobierna desde 2007. "Creo que un ciclo de dieciséis años es suficientemente amplio como para empezar y acabar, aunque el gusanillo no lo deja de tener nadie que se dedique a la vida pública", señaló el regidor, acompañado por los concejales María Cruz Fernández y Gonzalo Asenjo Palmerola, a quien ha propuesto como su sucesor. No obstante, García Palacios no dice adiós a la política y se postulará como integrante de la lista del PSOE por la circunscripción occidental con la idea de convertirse en diputado regional tras los comicios del próximo mayo.

Palacios, que también fue presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) entre 2013 y 2019, notificó el jueves a la comisión ejecutiva local su decisión de no concurrir como cabeza de lista a los próximos comicios. "Uno quiere seguir en la ola, pero, como los surferos saben, la ola se acaba. Quiero salir, aún gustándome mucho esto del surf", bromeó el regidor, que, en la actualidad gobierna, en coalición con Izquierda Unida (IU). De sus cuatro mandatos en Navia, dos fueron por mayoría absoluta (2011-2015 y 2015-2019) y los otros dos en coalición con IU (2007-2011 y 2019-2023). En la citada reunión de la ejecutiva local, añade el naviego, se le planteó "por insistencia y de manera unánime" que presente su candidatura a conformar la lista de aspirantes a diputados por el Occidente. "Es una propuesta que tiene que ir primero a todas las agrupaciones de la comarca y, de ahí, se pasa a la FSA, que es quien confecciona el listado, pero yo manifiesto mi aceptación a la propuesta que me hicieron mis compañeros", señala el regidor, convencido de la necesidad de luchar por el territorio occidental. "Lo importante es la comarca, o salimos todos juntos o no salimos, y se necesita empujar esta zona para tener la presencia y la presión necesarias", añadió. El todavía Alcalde aprovechó la reunión de la comisión ejecutiva local para proponer a Gonzalo Asenjo Palmerola, edil de Cultura y Hacienda, como "candidato ideal" para encabezar la lista del PSOE naviego a los próximos comicios. Su propuesta fue aceptada por el resto de compañeros y será previsiblemente revalidada, siempre que no haya candidatos alternativos, en la asamblea socialista prevista para el 27 de febrero. A juicio de García Palacios, el perfil de Gonzalo Asenjo es idóneo para optar a la Alcaldía de Navia. En este sentido, hizo hincapié en los ocho años en los que el edil fue jefe de gabinete de la Consejería de Medio Rural del Principado. También, en los otros ocho años que ejerció como edil en Navia, al frente de las carteras de Cultura y Hacienda. Esta última dijo el regidor, menos vistosa, pero "fundamental" para sanear las cuentas del Consistorio. "A los ciudadanos de Navia les va a ir muy bien con Gonzalo Asenjo como Alcalde, lo digo desde la completa razón y lógica. Una cosa son palabras y otra son los hechos. Nosotros vamos a las elecciones con hechos, el PSOE hizo lo que prometió y bastante más", precisó Palacios, quien confía en una nueva victoria de los socialistas en las urnas. El regidor tuvo palabras de agradecimiento para Asenjo, pero también para María Cruz Fernández "que fue teniente de Alcalde durante todo el tiempo y estuvo dieciséis años aguantándome". García Palacios se mostró satisfecho por estos tres lustros largos de gobierno y sostiene que el trabajo de su equipo ha hecho posible "un cambio muy importante" en el concejo. "Navia se ha modernizado en todos los ámbitos y está entre los municipios pujantes de Asturias", indicó.