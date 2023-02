Ignacio García Palacios, alcalde de Navia (PSOE): "No repito como candidato, pero tengo todas las ganas del mundo de ser útil; los veteranos aportamos experiencia y conocimiento pausado"

Dice Ignacio García Palacios (Gijón, 1946) que su filosofía de vida se basa en el “insistencialismo”, es decir, que a base de insistir e insistir ha conseguido infinidad de objetivos. Aplicó esta teoría en la etapa estudiantil, cuando se formó como ingeniero e hizo sus primeros pinitos en la lucha social; después, en el mundo sindical, cuando hace más de medio siglo llegó a Navia para trabajar en la empresa Ence, y, más tarde, en el asociacionismo que desencadenó en una militancia política. Fue concejal en la oposición durante dos etapas diferentes del gobierno del recientemente fallecido Manuel Bedia y, en 2007, consiguió la Alcaldía de Navia con el PSOE. Tras dos mandatos de gobierno en coalición con Izquierda Unida (el primero y el actual) y dos mayorías absolutas, ha decidido que no repetirá como candidato socialista en Navia, pero se postula para entrar en la lista de diputados por el Occidente y seguir defendiendo la comarca.

-A sus 76 años sigue dispuesto a seguir en la política activa ¿Tiene las mismas ganas que al principio?

-Tengo todas las ganas del mundo de ser útil y estoy ilusionado con la posibilidad de ser diputado. La política municipal es muy cercana y dan ganas de seguir para ver los resultados de proyectos iniciados, pero hay que saber poner fin. Se disfruta mucho en el tubo de la ola, pero la ola se acaba y hay que salir sin que te envuelva para poder ir a otra playa donde las olas sean diferentes.

-Es uno de los alcaldes de más edad de la región ¿En algún momento se ha sentido rechazado por ello?

-No, no le he sentido. Joe Biden es más veterano y dirige el país más importante del mundo. No entiendo que haya que hacer apología de los veteranos o de los jóvenes, sino de la capacidad y trayectoria de las personas. Los veteranos aportamos experiencia y el conocimiento pausado de las realidades; sabemos que las soluciones no llegan al día siguiente.

-¿Se sintió presionado a dejar la alcaldía?

-Al contrario, al revés, tuve presiones en la dirección contraria. Fue una decisión reflexionada. Ahora bien, acepto también la propuesta de mis compañeros para optar a ser diputado porque da continuidad a mi idea de la importancia de luchar por la comarca. El territorio occidental comparte la necesidad de hacer frente al reto demográfico y solo con planteamientos de carácter comarcal se pueden desarrollar las políticas necesarias. Dicho esto, creo que es fundamental hacer una reflexión sobre otros sistemas electorales como el anglosajón donde cada candidato representa a un número de ciudadanos y vota en función de lo que les interesa a ellos y no a su partido. Nuestra circunscripción occidental es denostada y minusvalorada, incluso indeseada por muchas formaciones políticas que no sacan rendimiento electoral del Occidente. El PSOE en cambio defiende las circunscripciones. Gracias a ellas no se puede ignorar al Occidente porque aporta un número importante de diputados para el desarrollo de la mayoría parlamentaria y esto nos da poder.

-Pero aquí no se estila eso de que el diputado defienda las ideas del votante por encima de las de su partido…

-Porque se cree que si no sales con una pancarta o haciendo declaraciones apocalípticas no defiendes el territorio, pero no es verdad. El territorio también se defiende con el diálogo y las presiones que no salen a la luz. La presión que ejercen esos diputados del occidente es importante.

-¿El gobierno de Barbón está atendiendo bien al Occidente?

-El porcentaje de inversión por habitante es cuatro veces mayor en el Occidente que en el centro, pero también es cierto que se invierte en un ámbito geográfico mayor, con dispersión y donde se nota menos esa inversión. Hay que pensar que un centro como Jarrio, donde trabajan unas quinientas personas, supone un desembolso de sesenta y cuatro millones al año. En el Occidente hace falta de manera urgente fijar población y eso solo se logra si hay empleo.

-Navia está a la cabeza de generación de empleo en la comarca y sin embargo no ha aumentado su población…

-La natalidad ha descendido, pero sí hemos atraído nuevos pobladores, tenemos cerca de seiscientos inmigrantes en Navia y con empleo. No es posible hacer un copia y pega de Navia en otros lugares, pero en la comarca sí que tenemos que aprender a aprovechar mejor nuestros recursos naturales. En la calle Corrida de Gijón no se pueden plantar patatas, pero aquí sí. En Asturias se produce solo un once por ciento de la verdura que se consume y que nos está produciendo el murciano o el riojano. No digo llegar al cien por cien, pero solo con subir hasta el veintipico por ciento, el impacto sería enorme en el Occidente. También hace falta una política forestal potente porque con la cantidad de montes que tenemos somos una región importadora de madera. En el Occidente hay que afrontar políticas atrevidas, por ejemplo, en materia forestal.

-¿Qué le parece la irrupción de SOS Occidente?

-En primer lugar y, afortunadamente, hoy todo el mundo puede expresar lo que quiere en libertad y democracia. En segundo lugar, hay un verso de Machado que dice “Cantaban los niños canciones ingenuas, de un algo que pasa y que nunca llega: la historia confusa y clara la pena”. En política ejecutiva, no la de deseos, debe de tenerse claro el problema y también la solución y los socialistas han luchado para encontrar soluciones. Otros, no digo este grupo pero sí el PP, buscan problemas a las soluciones. Llevan tanto en la oposición que han hecho de buscar problemas un modo de vida.

-Citaba antes el hospital de Jarrio. Usted participó en el movimiento ciudadano que logró su construcción en Coaña y es un firme defensor de la instalación. El PP critica su desatención ¿Cómo lo ve usted?

-Jarrio no está fuera de la problemática general de falta de médicos, entre otras cosas por las políticas desarrolladas en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy que recortaron las plazas en las facultades y las plazas MIR. A la escasez de profesionales hay que añadir el plus añadido de la lejanía del centro. Opino que no hay abandono, solo algunas deficiencias cuya solución lleva tiempo. Quiero defender el trabajo de la actual gerente de Jarrio y considero que el hospital está en el mejor momento de su historia, con unos quinientos trabajadores, de los que noventa y ocho son médicos. Sobre la situación de Jarrio se juega mucho con la desinformación y a mi me gusta jugar con la información. Cuando pregunto a la gente que se queja si sabe el número de médicos de Jarrio nadie me da una respuesta superior a cuarenta. Claro que es posible siempre la mejora y no nos vamos a conformar porque es un servicio vital y crucial. Seguiré luchando igual que hice en su día para que Jarrio esté siempre en la primera línea.

-Repasemos su trayectoria política en Navia ¿de qué proyecto está más satisfecho?

-No es una pregunta fácil de contestar. Si fuera un único mandato se podría decir que la estrella es esta u otra obra, pero son tantas cosas las que se hicieron... Algunas están a la vista, pero otras no, porque son subterráneas como el saneamiento de Navia. Esa obra supuso un antes y un después porque dejamos de verter nuestras aguas negras al medio de la ría. Se hizo la urbanización del Ribazo y la rehabilitación del Casino y el Fantasio, los parques infantiles… porque cuando entramos al gobierno no había parques en Navia y ahora hay veintiocho parques infantiles por todo el concejo, algo que digo con mucho orgullo. El cambio ha sido muy importante, se ha modernizado Navia en todos los ámbitos y está entre los municipios pujantes de Asturias. No se puede decir una obra que sea la bandera porque no la hay, la bandera es poner a Navia en la modernidad y en un nivel que genera admiración dentro y fuera de Asturias. Destacaría también las sinergias, las relaciones con las empresas que son las generadoras de empleo.

-¿A qué se refiere?

-Las empresas se han encontrado muy cómodas con este ayuntamiento en el sentido de facilitarles todo lo que la legalidad nos permitía. Hemos conseguido que las empresas se sientan cómodas para invertir, lo que revierte en puestos de trabajo y calidad de vida. Y hay otra cuestión que habla de la gestión socialista en Navia y es que cuando llegamos al Ayuntamiento había una deuda de más de dos millones y medio de euros. Esa situación de endeudamiento bancario se ha transformado en una situación de cero deuda y, además, tenemos un remanente de tesorería en este momento de casi cuatro millones de euros.

-¿Y le queda alguna espinita?

-No les llamaría espinitas, sino que son cosas que están por hacer y me gustaría que termine y mejore Gonzalo Asenjo. Una de ellas es el polo de innovación y formación del instituto Manuel Suárez, pero también el paseo marítimo de Navia, la conversión de la antigua aduana de Puerto de Vega en casa de la juventud o lograr la construcción del dique del Canouco que proteja el muelle de Puerto de Vega.

- Quiere que el edil Gonzalo Asenjo sea su sucesor al frente del PSOE y lo considera un “candidato ideal”. ¿Qué consejo le daría si logra la Alcaldía el próximo mayo?

-Le tengo que dar pocos consejos porque conoce de primera mano los asuntos claves de Navia y los ha trabajado codo con codo conmigo. Como concepto clave esta la idea de comarca porque no vale salvarse solo. Es importante que la hacienda municipal sea justa, equitativa y suficiente y gestionar los recursos de la manera más eficaz y rentable posible. También hay que mantener relaciones muy fluidas con los gobiernos autonómicos y central, así como actuar con el criterio de la modernidad. Esto quiere decir que para tener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. El polo de innovación es moderno, pero la modernidad también es algo intangible como el ocio y la cultura. La calidad de vida que da la programación cultural de un concejo es importante y cuando nosotros llegamos no había ninguna infraestructura cultural. Lo primero que hicimos fue habilitar la sala cultural El Liceo, que el gobierno anterior pretendía convertir en garajes para alquilar.