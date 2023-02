El museo etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro" acogió ayer una recreación de la matanza del cerdo al estilo tradicional. La iniciativa, promovida por la Asociación Amigos del museo, persigue mostrar al visitante todos los quehaceres de esta cita fundamental en los pueblos. No en vano, el cerdo era un animal imprescindible para el sustento de las familias. Durante toda la jornada (hubo actividad desde las once de la mañana a las seis y media de la tarde) se mostraron tareas como el corte de la carne o la elaboración de productos como los roxóis o los chorizos, informa T. C.