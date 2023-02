Armando Pérez (Vegadeo, 1959) encabezará por primera vez la lista local del PP veigueño, con el doble reto de lograr arrebatar la Alcaldía al PSOE y rearmar al partido en el concejo (está en mínimos históricos, pues pasó de gobernar en 2011, a ser el segundo grupo en la oposición, con tan solo un concejal en la Corporación). Sin experiencia política previa, Pérez cuenta con un profundo conocimiento de la Administración local, ya que acaba de jubilarse tras treinta y siete años de trabajo en las oficinas municipales de Vegadeo. Este diplomado en Ciencias Empresariales, veigueño nacido en la calle Arriba (antaño la arteria principal de la capital del concejo), participó a lo largo de su vida en diferentes colectivos deportivos y sociales del concejo y, ahora, da el salto a la vida política con ganas de cambiar las cosas.

-¿Cómo se siente?

-Con ciertos nervios, pero también tengo ilusión. Vegadeo es un concejo con un gran potencial . La gente de aquí es muy dinámica y emprendedora, es un municipio que tiene vida y, quizás está adormecido, pero tiene un potencial muy grande. La gente suele responder bien y confío en que respondan a nuestra llamada y en ser capaces de insuflar optimismo entre las personas. No venimos contra nadie, si no que vamos a tratar de hacer las cosas mejor y que el municipio coja velocidad.

-¿Le costó dar el paso?

-No es la primera vez que me proponen ir en una lista electoral, pero ahora, recién jubilado, se dan las circunstancias para hacerlo. Soy consciente de que no resulta fácil encontrar gente, de hecho, tampoco a mí me está resultando sencillo encontrar personas para conformar la candidatura. Encuentro a mucha gente que simpatiza con la idea de que me presente, pero, después, a la hora de dar el paso y significarse, pues le pasa lo que a mí me pasó otras veces. En este sentido, quiero reivindicar el derecho a ser de derechas, sin que nadie te tenga que decir eso de facha o fascista. Yo tengo amigos de izquierdas, incluso seres queridos y no estigmatizo, los respeto, pero no veo que pase lo mismo a la inversa y a veces te tratan como un bicho raro.

-¿Cómo evalúa el gobierno del socialista César Álvarez, "Mourelle"?

-Tengo un buen concepto de César como persona, pero es demasiado imprevisible como gestor y toma decisiones discutibles. Entiendo que a veces lo previsible es mejor que lo imprevisible. Hace falta más rigor en todo y resolver las cosas, porque no hacerlo afecta a los vecinos y a la economía municipal.

-¿Cómo convencerá a sus vecinos para que le voten?

-Les pediré que sean consecuentes con lo que están viviendo, no es un tema de ser de derechas o de izquierdas, sino de ser consecuente, que lo que uno piense vaya de la mano con lo que vota. Si gano trataré de administrar bien. Es pronto para hablar de un programa, pues primero tengo que cerrar la candidatura, pero sí que tengo claro que hay que potenciar los recursos que tenemos, desde los forestales a los turísticos o los servicios. Por ejemplo, hay que potenciar el deporte, Vegadeo siempre fue una potencia deportiva con muchos clubes y categorías de competición, pero ahora perdió mucho músculo. Me gustaría poner en marcha una agencia de desarrollo local potente desde la que se pueda aconsejar a los emprendedores y apoyar cualquier iniciativa empresarial. Que el Ayuntamiento sea la solución y no el problema, que se faciliten las cosas. Por poner un ejemplo, se podría facilitar un listado de locales vacíos, con los contactos de las personas que los alquilan y las rentas que piden por ellos. También hay que asesorar bien y que la gente sepa a qué ayudas puede acceder. Otro asunto importante es fijar la plantilla.

-En estos últimos años el Ayuntamiento está sufriendo un importante cambio generacional con la jubilación de buena parte de la plantilla habitual como es su caso. El alcalde, César Álvarez, contó hace poco los problemas que eso supone en materia de gestión municipal.

-No puede ser una disculpa, una jubilación no es una enfermedad, es algo que se sabe con antelación que va a ocurrir. No puede ser que un porcentaje mucho mayor que la mitad de la plantilla esté formada por interinos, hace falta estabilidad. Lo que está pasando es que cuando se jubila alguien, se cubre tirando de la bolsa en lugar de convocar una oposición. Eso es poner parches y, ahora, en las oficinas encuentras que está trabajando el sustituto del sustituto. La gente quiere trabajar con estabilidad. De esta manera, lo que se produce es que se ralentiza el trabajo y el seguimiento de los expedientes no es el adecuado. Se puede tener una bolsa, pero para cubrir momentos puntuales, no para tirar de ella durante años.

-El PP, que gobernó entre 2011 y 2015 con Begoña Calleja como Alcaldesa, tiene ahora un único concejal en Vegadeo.

-El concejal popular Alejandro Méndez tuvo unas circunstancias personales que no le ayudaron a desempañar su labor, pero ahora nuestra intención es trabajar para recuperar la Alcaldía. Creemos que nuestra propuesta es fiable, no vamos a prometer lo que no podemos dar, sino a ser rigurosos, ver los recursos y analizar qué se puede hacer. Luego, hay cosas que hay que hacer sí o sí, como mantener las vías de comunicación, porque no se puede fijar población si no se puede llegar a los pueblos por los baches de las carreteras. Vamos a plantear una propuesta razonable, nada extraordinario o impresionante, simplemente tratar de que la gente se sienta a gusto.