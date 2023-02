"Humo", el segundo mejor bombón de España

Una explosión de sabores en la boca. Así describe su creador al segundo mejor bombón artesano de España, bautizado como "Humo" y nacido en Cangas del Narcea, de las manos de Pelayo Muñiz, del equipo de Le Llamber Manín Sucre. Un bombón que es aconsejable cortar por la mitad antes de comerlo para poder descubrir la obra de arte que se dibuja en su interior con la combinación de las diferentes texturas y sabores ideada por su autor.

"Primero notas una fruta ácida que es el calamansí, es parecida a la mandarina, de origen japonés", describe el chef de bombones. Pero su interior esconde muchos más sabores: lleva un aceite de tomillo de elaboración propia, una ganache de pistacho y amareto (licor de almendra), gianduja (chocolate y pistacho mezclado con sal para potenciar el sabor del pistacho), y un crujiente de pistacho y grué de cacao (semillas de cacao caramelizado). Todo ello dentro de una cápsula de chocolate negro ahumado con madera de olivo. Una combinación que dio como resultado al segundo mejor bombón artesano del concurso impulsado por la revista profesional de pastelería "DPAS y Books for chefs", que se celebró el pasado 27 de enero en Barcelona.

"Después del ácido viene el fruto seco, se muerde el crujiente y acaba con la llegada del sabor a humo, es una explosión que no sabes por dónde te viene y te dan ganas de comer otro bombón, que al final es lo que buscábamos", destaca Pelayo Muñiz de su creación. Para conseguirla, reconoce, hubo mucho trabajo detrás. Desde tener que realizar los moldes caseros para que encajasen con la idea que tenían, hasta la exigencia de la elaboración que tiene un bombón de concurso donde hay que usar una báscula de precisión porque cada miligramo cuenta.

Un esfuerzo que en este caso le mereció la pena al traerse a casa un premio, revalidando el que ya había conseguido a nivel regional el año pasado, cuando su bombón "Ocaso" fue elegido el mejor en el concurso celebrado a nivel autonómico. Un buen palmarés para una bombonería que aún está dando sus primeros pasos, puesto que nació el verano de 2021.

Ahora llega el momento de ofrecer a los clientes la creación premiada y Alan Manín, tercera generación de la panadería Manín y dueño de Le Llamber, confiesa que no será fácil repetirlo, pero que lo harán para que sus clientes tengan la oportunidad de probar el segundo bombón mejor de España, junto con las ocho variedades habituales que tiene la bombonería.

Un premio que posiciona a Cangas del Narcea y a la empresa familiar Manín a nivel nacional, pero que Alan Manín asegura que no cambia la filosofía del negocio, que ahora se encarga de dirigir. "A nivel exterior no supone nada, porque para nosotros lo importante es que el cliente siga confiando en nuestros productos y comprando. A nivel interno supone mucho porque reconforta después del esfuerzo realizado tanto económico como en formación y el sufrimiento de Pelayo, que gracias estos premios puede confiar en sus cualidades, porque esto no fue casualidad, es fruto del trabajo y la formación", subraya.

Le Llamber Manín Sucre es la apuesta de Alan Manín para hacer crecer la panadería artesanal que habían impulsado primero sus abuelos y luego sus padres. Acompañado por su pareja Rosalía Álvarez y su equipo de trabajadores decidió crear una bombonería especializada en bombones, helados y mermeladas artesanos. "Queríamos seguir evolucionando la marca para realzarla y Le Llamber es otra línea de la panadería Manín, pero con productos que creíamos que no iban a ser compatibles con la panadería, porque queríamos hacer algo distinto y jugar con la temporalidad”, explica.

Una característica de Le LLamber es que nada es para siempre y sus productos son estacionales, de este modo los helados solo aparecen en verano, cuando los bombones desaparecen, y las mermeladas se realizan con las frutas de temporada. "A la gente le impacta la estacionalidad, pero es una forma de mantener la ilusión y hacerlo atractivo para el cliente y el trabajador", defiende.

También llama la atención que Manín haya apostado por invertir en una bombonería artesanal en una zona rural como es Cangas del Narcea, pero su dueño tiene claro que "estamos en el mejor sitio del mundo", a pesar de que confiesa que es mucha gente la que le pregunta por qué no hizo la inversión en una ciudad donde podría facturar "ocho veces más". La respuesta de Alan Manín es una pregunta: "¿Qué puedes hacer por tu pueblo?". Es la que se plantearon en Manín cuando decidieron crecer. "Yo, personalmente, tengo Cangas muy arraigado, me dolería mucho que esto el día de mañana fuera un descampado, esto pesa más que pensar en la facturación de estar en un gran ciudad y nos ayuda a todos a trabajar mejor", confiesa.