La alcaldesa de Belmonte de Miranda, Rosa María Rodríguez, retiró su candidatura de las primarias de la Agrupación Socialista del concejo ante la mayoría de avales presentados por el concejal y secretario general del PSOE belmontín, Gilberto Alonso, que fue ratificado este domingo por la asamblea socialista local. Rodríguez no repetirá en las próximas elecciones municipales, en mayo, como tampoco lo hará el regidor de Cangas del Narcea, José Víctor Rodríguez. La regidora belmontina afirma que ha tomado la decisión "tras muchas reflexiones" y agradece el apoyo que le han brindado en estos 16 como concejala y después Alcaldesa.

El que sí se postula a la reelección es el segundo alcalde, tras el de Soto del Barco, con más antigüedad de Asturias, el socialista Belarmino Fernández Fervienza, que este 2023 cumple 28 años como tenedor del bastón de mando de Somiedo. "Tengo muchas ganas de seguir", afirma. Lo que no se sabe aún en el concejo es quién liderará la candidatura del PP, que está pendiente de anunciar por la dirección general del partido en Asturias.

También continuará el regidor de Tineo, José Ramón Feito (PSOE), en el cargo desde el año 2012. "Me lo tomo con las mismas ganas del primer día y con mucha responsabilidad para afrontar los retos que tiene el municipio por delante en los próximos años".

Por su parte, el principal partido de la oposición tinetense, el PP, vuelve a confiar en la portavoz municipal, Montserrat Fernández, como cabeza de lista. "Voy con mucha ilusión, alegría y ganas de trabajar porque tengo la certeza de que Tineo tiene muchísimas oportunidades", avanza.

En Cangas del Narcea los candidatos de los principales partidos, PSOE y PP, aún no se han dado a conocer. La Agrupación Socialista canguesa convocará la asamblea la próxima semana y, según el Regidor, no hay por el momento ninguna candidatura en firme. Rodríguez no presentará su lista, una decisión que "lleva tomada desde hace un año" y que justifica en su máximo impuesto de ocho años en el cargo. Tampoco los populares cangueses han revelado quién será su cabeza de cartel para los comicios locales, si bien todo apunta a que podría ser el exalcalde y portavoz municipal del PP, José Luis Fontaniella.

En el concejo de Salas, el alcalde con la mayoría absoluta más amplia de Asturias, Sergio Hidalgo (Foro), no ha confirmado aun su continuidad. Fuentes cercanas apuntan, no obstante, que temen que deje la política "y si no es así, conociéndolo, creemos que dará el salto a la política autonómica", desvelan. Una actividad como diputado por el Occidente que podría compatibilizar con la gestión del Ayuntamiento salense. "O lo deja o va de alcalde y diputado, puede pasar cualquier cosa", advierten. Lo único que se sabe es que la decisión la tomará a primeros del mes de abril.

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE salense, Celestino Díaz Morán, anuncia que no se presentará como candidato en la asamblea de la Agrupación Socialista, prevista para el próximo día 28 de febrero. En cuanto a los posibles candidatos, el edil no entra en detalles, tan solo comunica que lo más seguro es que solo haya una lista. "Están trabajando en ello", concreta.

En el concejo de Allande, el alcalde, José Antonio Mesa Pieiga, aún no ha desvelado si presentará lista ante la Agrupación Socialista del concejo. El Regidor lleva en el cargo desde 2004. En el concejo allandés también están a la espera de que el PP de Asturias anuncie a su candidato a la Alcaldía. En Ibias, todo parece indicar que será la alcaldesa, Silvia Méndez, la candidata del PSOE tras hacerse recientemente con la Alcaldía del concejo, en manos del PP. Los populares aguardan el anuncio de su candidato. En Degaña, tampoco han trasladado ni el candidato del PSOE ni el del primer partido de la oposición, el Partido Comunista de los Trabajadores de España.