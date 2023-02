Disfrutó Luarca del miércoles de ceniza con el entierro de la sardina y con un recuerdo muy especial: el dedicado al que fue profesor del instituto Carmen y Severo Ochoa, cronista oficial de Valdés y alma máter (según el testamento de Doña Sardina Pez) de los carnavales luarqueses, Juan Antonio Martínez Losada, más conocido como "Estremera", quien falleció recientemente.

El encuentro se celebró este año en el Casino por la lluvia. No hubo desfile ni tampoco se quemó la sardina, el muñeco que todos los años confecciona Lidia Rico con un fin que no se cumple desde hace cuatro años por el mal tiempo: quemarlo en La Llera. Al margen de la falta de cumplimiento con el programa tradicional por la adversameteorología, no faltó la fiesta.

El Ayuntamiento de Valdés y la asociación Sardina Carnavalera de Luarca repartieron rosquillas y anís y fueron decenas las personas que celebraron el fin del carnaval luarqués. El ambiente festivo se prolongó durante horas y sirvió para que disfrutaran jóvenes y mayores. Rogelia Arias tiene 81 años y es de El Cadollo. "Hay que disfrutar siempre que se pueda", opinó. Acompañándola estaba Carmen Gayo, quien echó de menos "a más gente joven".

En Luarca no faltaron los trajes de luto, dedicados a la despedida de una sardina que este año portaba una foto de "Estremera". También el testamento, redactado y leído en público por Fernando Paredano, tuvo sorpresa. No empezó como es habitual, tal y como en su día ideó Juan Antonio Martínez Losada, sino con un recuerdo a la persona y el hacer del fallecido: "Eran los años 70 / cuando a Luarca retornó / un joven profesor / que en el instituto / cátedra sentó (...) / Fue concejal / alma máter del carnaval / fue cronista oficial (...) / a todo el mundo dio caña / y nunca a nadie ofendió / (...) allá donde te encuentres / que don carnal y doña cuaresma / te cuiden y arropen toda la eternidad".

El testamento recordó además el argayo de la playa de Luarca y la polémica de los trenes: "Y lo que sí sucedió / que aunque fuera estrecho el butrón / se la metieron doblada / a Revilla y a Barbón".