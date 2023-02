La diputada del PP por el Occidente, Cristina Vega, denuncia que el polígono de Tebongo, en Cangas del Narcea, no tiene conexión de internet de fibra óptica a pesar de que se realizó el despliegue de esta tecnología invirtiendo 21.000 euros de fondos mineros. Vega considera un “despilfarro” el despliegue de la fibra para que luego se haya quedado “aislada y sin conectar y no esté dando servicio a las empresas del polígono”. Esta problemática la expuso en la comisión de Ciencia, Innovación y Universidad celebrada la tarde del jueves en la Junta General del Principado durante una comparecencia del consejero Borja Sánchez a petición del PP, para hablar sobre las telecomunicaciones en la región.

La diputada popular cree que la explicación del Consejero de que se trata de un proyecto heredado y que por ello no se había conectado a la red troncal “no es excusa” y considera que cuando el Gobierno heredó dicho proyecto “debería haberse percatado de la ausencia de conexión y haberle puesto solución”. Sin embargo, afea que el Gobierno regional “optó por hacer propaganda, anunciando que en el año 2020 llegaría la fibra al polígono de Tebongo y tres años después aún no saben ni cómo ni cuándo van a conectarlo”.

Cristina Vega denuncia que se debe “abandonar la política del despilfarro, no se pueden enterrar 21.000 euros sabiendo que no se va a dar el servicio, y encima reírse de la gente anunciando algo que sabían que no existía, como es la fibra óptica en el polígono de Tebongo”.