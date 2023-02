La Unidad de Policías Asturianas (UPA) celebró este viernes un acto de reconocimiento a Antonio Menéndez, subinspector jefe de la Policía Local de Cangas del Narcea, jubilado el pasado diciembre tras cuarenta años en el cuerpo, treinta y cinco de ellos en la jefatura. "Este homenaje, así como el que me hicieron mis compañeros y las muestras de agradecimiento que recibo en la calle, me llenan de orgullo y satisfacción y me hacen pensar que algo habré hecho bien. Siempre intenté hacerlo lo mejor posible y me siento contento por haber tenido la oportunidad de trabajar en esto", señaló el agente a LA NUEVA ESPAÑA, tras el acto de homenaje celebrado en el Palacio de Omaña, con la presencia de un buen número de representantes de las plantillas policiales de la región.

Menéndez explica que no dice adiós a su labor policial con pena, sino con el orgullo y la satisfacción de haber hecho "todo lo que pude por este pueblo". En este sentido, reivindica la labor que realizan los agentes en los municipios pequeños donde "hay que ser un policía integral, pues no tenemos secciones como en los concejos grandes". Y añadió: "La nuestra es una labor incomprendida porque parece que no hacemos nada y hacemos un trabajo enorme". Con él coincidió el jefe de la Policía Local de Tineo, Pedro Rodríguez, que ejerció de maestro de ceremonias. "Tenemos la imagen de malos o los que ponen las multas, pero hacemos mucho más y se vio durante la pandemia. Nosotros en Tineo llegamos a hacer la compra a personas mayores que no se atrevían a salir de casa por miedo al virus. La gente tiene una imagen distorsionada de nuestra labor", añadió. "Los pueblos siempre tuvieron un aura de seguridad que ahora no está tan clara" El presidente de UPA y jefe de la Policía Local de Noreña, Eduardo García, deja claro que los locales son "los grandes desconocidos", pese a ser el cuerpo policial que más detenciones realiza y el que más cerca está de los vecinos, atendiendo las más variopintas situaciones. "Estamos muy cerca del ciudadano, desde atender una queja por ruido por la noche a actuar en caso de un coche que está aparcado delante de un vado. Nos ocupamos de muchas cuestiones del día a día de la gente y hace falta poner encima de la mesa lo que hacemos", añade. El presidente de este colectivo policial agradeció la labor realizada en los últimos años por el jefe del cuerpo cangués, que también "fue de los primeros" que apoyó la creación de UPA. "Queremos agradecer el buen hacer de este compañero, pues los que lo conocemos sabemos la buena labor que realizó", indicó Eduardo García. En el acto participó también el alcalde de Cangas, el socialista José Víctor Rodríguez, que dejó claro que la capital canguesa estará "eternamente agradecida" a Antonio Menéndez por sus décadas de oficio. "Antonio ha sido ejemplo de vocación de servicio público. La forma en la que lo he visto trabajar durante estos últimos años ha sido un ejemplo de entrega por el cuidado y la seguridad de nuestros vecinos", señaló.