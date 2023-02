Montse Fernández repite como candidata del PP en Tineo y lo hace con la idea clara de querer trabajar para que en el concejo haya “porvenir para nuestros hijos y que puedan vivir en el medio rural”. Nacida en Gijón en 1977, se asentó en el municipio en el que tenía sus raíces familiares en 1995. Regenta una ganadería de producción de leche ecológica en el pueblo de Busllón. Además, preside la Asociación de Mujeres de Cezures y la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de Asturias.

-Lleva cuatro años de portavoz del principal grupo de la oposición. ¿Cómo analiza el mandato que ahora concluye?

-Han sido cuatro años perdidos, en los que el equipo de gobierno no ha hecho prácticamente nada más que dejar pasar el tiempo, sin actualizar ordenanzas o las obras que hay pendientes. Ahora mismo, casi en marzo de 2023, estamos con unos presupuestos prorrogados y los comerciantes siguen sin cobrar parte de las ayudas del bono “Invierte en Tineo” del año pasado. Es fundamental una gestión mucho más ágil y eficaz para el funcionamiento de nuestro municipio.

-¿Qué le anima a volver a presentarse a la alcaldía?

-Pienso que en el PP hay otra manera de hacer política. Llevo casi treinta años viviendo aquí y el futuro es el de mis hijos. Tengo una ganadería con un hijo incorporado desde 2019 y lo que quiero es su porvenir, que se pueda vivir en el medio rural teniendo servicios y pagando los impuestos adecuados. Hay que intentar bajar los impuestos a los tinetenses, no puede ser que paguemos lo mismo que en Oviedo. Mi idea es aportar trabajo, como llevo haciendo en estos años en la oposición, e ideas para nuestro concejo. Hay que cambiar el municipio y para conseguirlo no se puede seguir haciendo lo mismo. Eso pasa por que los vecinos confíen en que hay otra manera de gestionar el ayuntamiento más útil, más eficaz y con periodos de espera más ágiles y con menos trabas.

-Hace cuatro años apuntaba que la mayor necesidad de Tineo era mantener el empleo y atraer empresas. ¿Sigue pensando lo mismo?

-Sí. Y más ahora con el cierre de la térmica del Narcea, con la que se han perdido un montón de puestos de trabajo. La gente no ha sido recolocada en nuestro municipio, la gran parte se ha tenido que ir. Yo no veo compensación por ninguna parte, lo único que tenemos es una posible subvención, que aún no está confirmada, para rehabilitar el poblado, pero eso no va a compensar los 150 puestos de trabajo que había en la térmica, más los puestos indirectos que generaba. Tampoco va a compensar el millón y pico de euros que la central ingresaba en el Ayuntamiento por impuestos. Así que creo que hay que atraer empresas a nuestro municipio y eso pasa por tener la autovía en condiciones hasta Tineo, que estamos en 2023.

-¿Cómo se debería compensar la falta de la central térmica desde su punto de vista?

-Hay que facilitar la burocracia a las empresas, eliminarla, y hacerles la vida más fácil. No puede ser que haya empresas que tarden año y medio en recibir una licencia de apertura. Además, no pueden pagar lo mismo por estar ubicadas en Tineo que en Oviedo, que es lo que está sucediendo hoy en día. Hay que hacer el concejo atractivo a las empresas y buscar las que tengan formación dual, porque es la única manera de que los jóvenes se queden aquí. Tenemos industrias agroalimentarias, madereras, forestales, talleres de reparación…Hay un montón de formaciones que se podrían llevar a cabo.

-¿Qué otras propuestas tienen para Tineo?

-Creo que los vecinos lo que quieren es que los problemas se resuelvan con la mayor rapidez posible. A la gente le preocupa tener unos servicios dignos, como tener pediatra, que no tenemos, suficientes médicos de cabecera y unas carreteras limpias y desbrozadas. Hay que gestionar mejor los recursos del Ayuntamiento y combatir la despoblación y la crisis económica. También tenemos que reclamar la rehabilitación de los monasterios de Obona y Bárcena. Hay que promocionar el Camino de Santiago de otra manera, dotarlo de servicios y ahí el monasterio de Obona sería una parte fundamental para atraer más peregrinos.

-Una crítica que suele realizar al equipo de gobierno es que se destina dinero a partidas prescindibles. ¿En qué cree que se debe reducir y a qué se debe destinar?

-Hay mucho presupuesto invertido en cosas que no atraen nada para nuestro municipio, que no están cubriendo necesidades básicas y, a lo mejor, hay que dejar de subvencionar determinadas cosas, porque la política de la subvención no es la de la riqueza económica, es la de la pobreza. También hay que eliminar el amiguismo y gestionar más eficientemente el presupuesto. Hay que repensar todas las partidas económicas. Ahora que estamos en crisis tras la pandemia, con la guerra en Ucrania y con la inflación por las nubes, primaría las necesidades de los ciudadanos por encima de todo y hacer lo que atraiga empleo y riqueza a nuestro municipio.

-¿Quién le acompañará en la lista?

La estamos elaborando. Algunos repetirán y también estamos buscando gente trabajadora que quiera aportar al municipio. Yo estoy aquí para trabajar, porque vivo de otra cosa. Voy a buscar gente que venga a servir a la política y no a servirse de ella. Quiero mejorar las cosas en el municipio, porque están tremendamente mal.