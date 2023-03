El gobierno socialista de Vegadeo considera el Plan de restauración y ordenación de la marisma, impulsado por Costas, como una de las obras imprescindibles para el futuro de la capital veigueña. Sin embargo, no todo son bendiciones para un proyecto que, sobre el papel, busca mejorar y ganar para el disfrute vecinal una zona muy degradada a orillas de los ríos Monjardín y Suarón. Los propietarios de los terrenos afectados por la actuación consideran una “injusticia” y una “desgracia” para la villa el trazado elegido y lamentan la falta de diálogo de las administraciones que no han escuchado ni una sola de sus quejas, según denuncian.

“No estamos en contra de la recuperación de la marisma. Es más, tiene que salir adelante, pero nos oponemos a este proyecto concreto y denunciamos el nulo diálogo que han mantenido con nosotros”, explican los afectados reunidos por LA NUEVA ESPAÑA. La idea para recuperar la marisma de Vegadeo y crear una senda peatonal a orillas de los ríos que cruzan la villa nació hace más de veinte años en plena batalla con Costas para mejorar la propuesta del deslinde costero en la localidad. Sin embargo, aseguran, que tras años de modificaciones y alegaciones ha prosperado la peor propuesta, con una inversión que ronda el millón de euros. “Se podría hacer con mucha menos inversión y sin dañar a nadie”, apuntan los afectados.

El alcalde de Vegadeo, César Álvarez (PSOE), explica que modificar ahora el proyecto supondría perder una gran oportunidad. “A nosotros nos llegó un proyecto de Costas cerrado y solo estamos gestionando la disponibilidad de terreno. Reactivamos el plan cuando entramos en 2015, y en 2019 aumentamos nuestra mayoría, con lo que el pueblo respaldó el proyecto. Ahora que hay dinero y posibilidad de hacerlo, no se puede parar”, señala el regidor, que se compromete a buscar soluciones con los propietarios, siempre dentro de las posibilidades del Consistorio.

“Esta propuesta come mucho más terreno del que fijó el deslinde y se mete en la servidumbre de tránsito”, expone el presidente de la Asociación para la Defensa de Vegadeo (Adevega), el empresario Juan Seijo, para quien, por ejemplo, es "inadmisible" que no se aproveche el terreno consolidado junto a los antiguos muelles de carga de Maseda y el Fondrigo. “El Ayuntamiento de Vegadeo pidió y logró la concesión de este terreno público en 2020 para hacer un área recreativa y recuperar el muelle de Maseda, pero, finalmente, renunció a ello y a la ayuda pública que le habían concedido para el proyecto. Ahora, todo el terreno se va a levantar, perdiendo parte del patrimonio local, cuando lo lógico sería aprovecharlo para hacer un auténtico paseo fluvial. Parece que el futuro de Vegadeo es ser un juncal”, lamenta Seijo. Y es que el plan, además de habilitar más de mil metros de sendas peatonales, plantea la retirada de los rellenos para rehabilitar los canales de marea y restaurar lo que antaño era zona de marisma. Además, contempla el derribo de diferentes edificaciones en las avenidas de Asturias y Galicia.

El empresario veigueño Alejandro Murias expone su caso. Tiene un terreno con licencia concedida y pagada para la construcción de un bloque de doce viviendas, proyecto que no podrá salir adelante porque el trazado de las pasarelas peatonales incluye un ramal que comunica la zona fluvial con la Avenida de Asturias y que atraviesa su finca. Este mismo ramal afecta al lavadero de la gasolinera de la localidad, regentada por Tino Pasarón. “Lo dejan sin margen de maniobra para los coches y lo inutilizan. Tengo que quitar también el monolito de los precios y la zona de aire y agua, además del aspirador. Me dejan sin una parte importante del negocio, porque no tengo sitio para reubicarlo”, lamenta el propietario de una estación de servicio que se remonta a 1962.

Seijo y Murias consideran que este ramal de acceso no es necesario, como tampoco algunos de los derribos que contempla el proyecto. Es el caso de la nave de Figueirúa, un negocio de compra y venta de vehículos a la entrada de la Avenida de Galicia. “En 2020 llegamos a tener la concesión del terreno, pero después nos la denegaron. La nave tiene una cruz encima y parece que no hay otra solución que derribarla. Estamos dispuestos a ceder la parte trasera por donde habría espacio de sobra para que pasara el paseo”, señala la responsable del negocio, Marisol Fernández. A su lado asiente Julia Pérez, quien va a perder casi la totalidad de una finca familiar de 4.800 metros cuadrados que utiliza como huerto. “Va a quedar inservible”, explica esta mujer que, como los demás afectados, ve “injusto” el actual plan de la marisma.