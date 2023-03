El alcalde socialista de Santa Eulalia de Oscos, Víctor Lorido, ha decidido, tras cuatro años en el cargo, no volver a encabezar la lista del PSOE. Pese a que este martes vencía el plazo dado por la Federación Socialista Asturiana (FSA) para aprobar las listas electorales de cara a los comicios de mayo, en este municipio de los Oscos sigue sin candidato. "De momento, nadie quiere, pero siempre aparece alguien. Alcalde va a haber", señala Lorido, también secretario general de la agrupación socialista local, que no llega a los diez afiliados.

Lorido (Quintela, 1986) se estrenó como cabeza de lista en 2019. Su actual situación personal le impide continuar, afirma. "El motivo principal es la falta de tiempo, pues entre mi trabajo de veterinario y mi reciente paternidad, este año ya me estaba costando compatibilizarlo todo y encontrar el tiempo necesario", señala. Sin embargo, no es la única razón de la marcha. Admite también el "agotamiento constante" que supone sacar adelante cualquier proyecto en un municipio pequeño y con pocos fondos, donde casi toda actuación depende de captar subvenciones. "En un concejo con más fondos propios todo es más fácil, pero aquí con fondos propios se paga lo básico. Entonces, para gestionar los proyectos dependes de subvenciones que llevan un control cada vez más exigente y el personal municipal encargado de llevarlo a cabo no aumenta. El personal está sobrecargado, pasan los días, las cosas no avanzan y da la sensación de que no haces nada. Es algo tremendo", explica Lorido. A eso, dice, hay que sumar que han vivido una época de cambios en la plantilla municipal, lo que no ayuda al seguimiento de los proyectos. "Se jubiló un administrativo que llevaba mucho tiempo, tuvimos cambios en la secretaría y luego no logramos cubrir el contrato en prácticas. Ya hemos perdido meses. Son cosas que desesperan, porque tienes las manos atadas. Al final, siempre estás sufriendo", añade el regidor, que echa en falta más ayuda directa desde el gobierno regional para sacar adelante algunos proyectos necesarios.

Pero no todo ha sido negativo. Lorido, que ha capitaneado un equipo de siete concejales muy jóvenes en un concejo sin oposición política, admite que se lleva una gran experiencia. "No me arrepiento. Me llevo un aprendizaje intenso y, desde que pasas por este puesto, ves las cosas de otra manera. Si tuviera más tiempo sería diferente, pero, al final, me paso el día corriendo", señala. Ninguno de sus compañeros se ha decidido a dar el paso, aunque confían en que en los próximos días surja un candidato. Desde la FSA admiten que suele ocurrir que algunos concejos no logran cerrar la lista en el plazo dado inicialmente y se les permite un tiempo adicional para hacerlo.

Continuidad en Vegadeo y San Tirso

Por otro lado, en Vegadeo han dado luz verde a la candidatura de César Álvarez "Mourelle" para encabezar de nuevo la lista del PSOE a la alcaldía. La candidatura es paritaria y con un cincuenta por ciento de renovación en puestos de salida. Incorpora caras nuevas, como la de Ana de la Osa, Claudia Rodríguez o José Manuel Carbajales. Además, el secretario general de la agrupación, Pablo F. Abuín asciende del puesto once al número dos. En San Tirso de Abres también volverá a ser candidato el actual alcalde, Clemente Martínez. "Me presento porque han quedado muchos proyectos a medias y los queremos concluir con un equipo que mezcla continuidad y renovación", valora el regidor.

Nueva cara en Coaña

Por su parte, en Coaña, donde el PSOE está en la oposición con cinco ediles, se ha renovado el cabeza de lista después de que Daniel Pérez, decidiese "por motivos familiares" no optar a la reelección. El encargado de liderar la lista será Bruno Pérez, actual secretario general de la agrupación y concejal en la corporación. Este empleado de Ence está muy satisfecho con la lista confeccionada para optar a la Alcaldía: "Contamos con gente muy capaz". Destaca las incorporaciones del hostelero Iván Gión; de la cirujana de Jarrio, Marián García, que figura como independiente, y del vecino de Trelles, Juan Luis Riesgo, que está "muy ligado al movimiento vecinal". Además del candidato, repite en puestos de salida la también edil Montserrat Sastre.