El actual regidor de Illano, Daniel Martínez, no encabezará la candidatura socialista en mayo. El Alcalde, que accedió al cargo en verano de 2021 tras el fallecimiento repentino de su predecesor, Wenceslao González, lamenta que su partido no le haya tenido en cuenta para optar : "Dije que quería ser Alcalde, pero ellos tenían la lista preparada con otro candidato y no me enteré".

El regidor ha mostrado su malestar por que el partido no le haya tenido en cuenta y no descarta presentarse con una lista independiente. En su lugar ha sido elegido Iván Rodríguez, trabajador municipal, de 40 años. Rodríguez, natural de Boal está afincado en Illano, donde trabaja desde hace catorce años como técnico del Ayuntamiento. "Empiezo con ganas", señala el nuevo candidato, que, de momento, no está afiliado al partido y que se estrena en política.