El colegio de Educación Infantil de El Fuejo tuvo que hacer frente sin calefacción y con radiadores eléctricos a la fría mañana de ayer en Cangas del Narcea. Una situación que indignó a muchos padres y algunos de ellos optaron por no llevar a sus hijos a clase.

Fue el martes a mediodía cuando el depósito de gasóleo del centro se quedó totalmente vacío y la calefacción se apagó. En ese momento el colegio, que, puesto en contacto con el Ayuntamiento no tenía la confirmación de que el problema se pudiera solucionar, comunicó a los padres la situación, optando algunos de ellos por no llevar a sus hijos a clase. La previsión es que hoy mismo el colegio reciba el combustible para poder iniciar el día con calefacción.

La vicepresidenta de la Asociación de Madres y Padres de alumnos (AMPA) del colegio, Tania Marcos, explica que solo disponen de un radiador eléctrico por clase, ya que la instalación del centro no soportaría la potencia de enchufar más. Además, lamenta que se haya llegado a esta situación. "Es algo que no se puede permitir, que en plena ola de frío tener un colegio con calefacción no sea una prioridad", señala.

Ángel Amago es uno de los padres que decidió no dejar a su hijo en el colegio al no haber calefacción. "Están en pupitres sentados, no están haciendo una actividad, así que estos días hace mucho frío y los críos no pueden estar aquí, en los colegios este problema debería tener una solución inmediata", reclama.

Algo que no entienden las familias es que los centros avisen de que se les va a acabar el combustible con antelación y que, por parte del Ayuntamiento, que es quien debe gestionar su suministro, no se tomen medidas para que no lleguen a quedarse sin el servicio.