La Asociación de Vecinos As Figueiras de la localidad castropolense de Figueras ha remitido una carta al Servicio de Salud del Principado reclamando una mejor atención en su consultorio periférico. Tienen dos peticiones: la consolidación de una plaza de médico de cabecera con carácter estable y que se recupere la atención pediátrica que antes recibían y que ahora se ha concentrado en el centro de salud de Vegadeo. "Entendemos que nuestra demanda de servicios sanitarios es de gran importancia, ya que los vecinos tienen que desplazarse a otros municipios para ser atendidos y, en muchos casos, no es posible al no tener medio de transporte", lamenta el colectivo vecinal, que ve fundamental disponer de una buena atención de cara a fijar población en la zona y aumentar las cartillas del consultorio.

Sobre la petición de disponer de un médico de cabecera con carácter estable, desde la gerencia del Área Sanitaria I explican que Figueras cuenta con un profesional interino asignado desde el 1 de febrero. Sin embargo, aclaran, que este profesional tenía días pendientes de vacaciones, por lo que ha tenido que ser cubierto por otros profesionales durante varias jornadas del pasado mes. Con todo, los vecinos sostienen que desde la pandemia han sufrido una falta de atención diaria en el centro de salud y subrayan la necesidad de disponer de un médico de cabecera estable, para facilitar la atención de la población mayor. Al respecto de la atención pediátrica, se quejan de tener que desplazarse a Vegadeo cuando antes de la pandemia recibían servicio en el centro algún día a la semana. "Nos sentimos totalmente desprotegidos y discriminados en este sentido, puesto que, en los municipios colindantes, cuentan con esta especialidad en sus centros", añaden desde "As Figueiras". Desde la gerencia del Área admiten que, por una mejor organización de la profesional que lleva la atención pediátrica de Vegadeo y Castropol, se han centralizado las consultas en el citado consultorio veigueño. Sin embargo, están dispuestos a estudiar el regreso al formato anterior "si realmente hay demanda y necesidad", pues actualmente el mayor número de usuarios pediátricos se concentra en Vegadeo.