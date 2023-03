Laura Álvarez García se presenta como candidata de IU a la alcaldía del Ayuntamiento de Cangas del Narcea por tercera vez. En los dos mandatos anteriores formó gobierno de coalición con el PSOE, teniendo responsabilidades dentro del ejecutivo local. En el mandato presente es la edil de Obras, Urbanismo, Medio Ambiente y Festejos y primera teniente de alcalde. Además, desde primavera es la Coordinadora local de IU en Cangas del Narcea.

¿Qué le anima a volver a presentarse?

En este último mandato se quedaron muchas cosas por hacer debido a la crisis sanitaria y me gustaría dar continuidad al proyecto que IU tenía para Cangas.

¿Cómo valora el desarrollo del gobierno de coalición?

Gobernar en coalición no es fácil, tenemos que pensar que IU tenía dos concejales frente a los siete del PSOE. Luchamos mucho por llevar a cabo las ideas que tenía IU para el concejo, teníamos un pacto de gobierno firmado con unos puntos, hicimos infinidad de reuniones donde se pedía llevar a cabo esos puntos y no lo conseguimos. Y aquí uno se puede preguntar por qué no rompimos el pacto. Pues porque la propuesta se llevó a la asamblea de IU y la afiliación decidió no acabar con el acuerdo.

¿Qué balance hace del trabajo realizado?

Respecto al área que yo llevé en este mandato, en Obras me hubiese gustado hacer muchísimo más porque soy consciente del estado de las carreteras del concejo. Luchar contra el PSOE es una tarea que no es nada sencilla. Desde que empezó este mandato, primero con Aurelio y luego con Ada, intentamos llevar a cabo muchísimas cosas que no fuimos capaces a sacarlas adelante y creo que si hay que decir un porqué, es por la mala gestión económica que se llevó a cabo.

¿Qué se hizo mal?

Uno de los errores que cometimos, me incluyo porque quizá no hice suficiente presión, es la falta de presupuesto para cada año. Se pidió tanto por parte de los concejales de IU como de la propia Coordinadora del partido, se tuvieron múltiples reuniones con el PSOE para hacer un nuevo presupuesto y nunca fuimos capaces de llevarlo a cabo. Así que vamos tirando de un presupuesto prorrogado desde 2019 que no responde a las necesidades reales del concejo en cada momento. Luego con el remanente de tesorería conseguimos destinarlo al arreglo de carreteras en Cobos, Limés, Caldevilla de Acio y Pixán, que se hicieron recientemente, pero fue fruto de una lucha con el PSOE, porque la idea que ellos tenían era gastar el remanente en pagar cosas que se tendrían que pagar con el corriente, como la luz.

¿Qué cosas pendientes le gustaría haber conseguido?

La residencia de mayores del ERA es un punto del programa de IU desde hace años y llegamos a la conclusión de que la FSA (Federación Socialista) no quiere que haya una en Cangas porque siempre ponen trabas, aparece el dinero en los presupuestos regionales y cuando llega el momento ese dinero se esfuma. No sabemos dónde está la mano negra, pero parece que la hay. También se iba a construir una bolera cubierta muy demanda por la asociación de bolo vaqueiro, se encontró un sitio, se puso la primera piedra y se hizo un gran proyecto, aunque lo único que pide la asociación es tener un techo, pero tampoco llegó a materializarse y no sé dónde está el problema para hacerlo. Y, por supuesto, el arreglo de todas las carreteras.

¿Qué propuestas tiene para los próximos cuatro años?

Aún estamos trabajando para elaborar un programa. Pero lo primero de todo es arreglar las carreteras. Durante estos ocho años se dio mucha importancia al turismo, que claro que la tiene, pero si queremos que vengan gente de fuera y que la gente que vive aquí se quede, lo primero es tener unas carreteras en condiciones. Las municipales, pero también pedir a la consejería que nos arreglen las infraestructuras que tenemos para comunicarnos con el centro. Ahora mismo tampoco tenemos mina, o lo que tenemos nada tiene que ver con lo de antaño, por lo que el sector más importante es el ganadero después de servicios. Así que tenemos que apostar por los ganaderos y no permitir que los lobos y los osos les coman el ganado. Porque yo pienso que nosotros estamos aquí para representar a los ciudadanos de Cangas y debemos olvidarnos de siglas. Porque si cuando en Oviedo se equivocan los defendemos, no estamos apoyando a nuestros vecinos y creo que eso es lo que pasó aquí durante mucho tiempo. Nosotros lo que tenemos que hacer es criticar y servir de pantalla para las reivindicaciones de nuestros vecinos y con las políticas de ganadería y agricultura se están equivocando. Llevamos cuatro años esperando a que la Consejería nos dé una solución con la rata topo, los lobos, los osos y actualicen los baremos de pagos de daños y lo único que hicieron cada vez que fuimos a Oviedo a reunirnos con directores generales fue engañarnos y ahora, en los últimos meses, no cogen ni el teléfono.

¿Volvería a gobernar con el PSOE si se da la oportunidad?

Dependiendo de qué personas estén en la lista del PSOE.

¿Quién le acompañará en la de IU?

Ahora mismo la estamos elaborando, buscando gente, colocando nombres.