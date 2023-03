La avilesina Ana Isabel Peláez (1964), docente y premio «Amuravela de Oro», el prestigioso galardón que entrega la asociación "Amigos de Cudillero", trabaja en el IES cudillerense desde 1995. «Es el único centro de Secundaria de un concejo que llevaba años luchando para conseguir tener este equipamiento», dice. Quizá por eso "desde un primer momento hubo un apoyo firme y una estrecha colaboración desde todos los sectores de la comunidad educativa". En esta entrevista reflexiona sobre su vida de docente, sobre estudiantes y familias, y opina del galardón que la convierte en protagonista.

–¿Por qué se hizo profesora?

–Llegué a la enseñanza de forma inesperada. Tras terminar la carrera de Psicología en la Universidad de Oviedo, me trasladé a Madrid a hacer un curso de Biblioteconomía y Documentación en la Biblioteca Nacional y nada más terminar empecé a trabajar como documentalista en una consultora. Aunque el trabajo me gustaba y me encontraba bien en Madrid, no me veía viviendo allí definitivamente, así que empecé a pensar en otras alternativas profesionales. En el curso 1989-1990 trabajé como profesora de inglés en el Instituto Clara Campoamor de Móstoles, un primer destino del que guardo muy buenos recuerdos. Durante tres años simultaneé el trabajo en la consultora con la docencia, pero casi desde el principio descubrí que mi auténtica vocación era la enseñanza, puesto que disfrutaba mucho más con el trato diario con los estudiantes y compañeros del instituto que en el mundo de la empresa. En la enseñanza la rutina no existe. Cada grupo es distinto, cada estudiante también lo es y la particular relación que estableces con ellos es distinta año tras año.

-¿Cómo recibe el premio "Amuravela de Oro"? ¿Se lo esperaba?

-La verdad es que no, no me lo esperaba y ha sido una enorme sorpresa. Es un premio que recibo con agradecimiento y con mucha satisfacción porque entiendo que es un reconocimiento a la labor educativa del IES Selgas y, por tanto, es compartido con todas las personas que han formado parte del mismo en estos años. Además, recibir estas distinción de los "Amigos de Cudillero" y junto a Cáritas y la Fundación Aladina es un honor añadido.

-¿Cómo valora el trabajo de la Asociación "Amigos de Cudillero"?

-Son un referente en el ámbito cultural en Cudillero, en Asturias y también fuera de nuestra región. Son los mejores guardianes de la historia y tradiciones de Cudillero y organizan un gran número de actividades culturales entre las que destacaría, además de la Amuravela, su excelente anuario “El Baluarte” y la Fiesta Literaria de la Mar, cuyo concurso literario va ya por más de cuarenta ediciones.

–¿Qué le gusta de este concejo y de su comunidad educativa?

–Lo que más me gusta de Cudillero, además de la belleza incomparable de sus paisajes (risas), es la gente; ese tejido social con una capacidad inagotable para unirse e ilusionarse por un proyecto. De mi comunidad educativa destacaría la existencia de un proyecto conjunto en el que todos los esfuerzos suman y todas las ideas aportan; con la implicación de un equipo directivo y un profesorado dinámico y comprometido, la colaboración imprescindible del personal no docente y el respaldo firme y decidido de las familias, la asociación de padres y madres y los ayuntamientos.

–¿Qué carencias se observan en el Occidente asturiano?

–La dispersión en muchos pequeños núcleos de población y las limitaciones de la red de transporte público dificultan el acceso de los jóvenes a equipamientos educativos, culturales y deportivos que son comunes en el eje central de la región. Es cierto que se ha avanzado en ese sentido, pero todavía hoy los estudiantes de las alas de la región se encuentran en situación de desventaja en lo que se refiere a oferta educativa, cultural, deportiva y de ocio.

–¿Cómo ha visto cambiar a las generaciones de alumnos? ¿Cuál es su fortaleza y cuál su debilidad?

–Internet y las redes sociales, es decir, el mundo digital, han cambiado la forma en la que los estudiantes aprenden, se relacionan y disfrutan del tiempo libre. Ese mundo digital ha traído muchas cosas positivas como el acceso más fácil a todo tipo de información y recursos educativos y de ocio, mayor conocimiento de idiomas, mayor facilidad para comunicarse y entablar relaciones con personas de otros entornos. Sin embargo, también trajo algunas tremendamente negativas como el peligro de la “desinformación” o la dependencia excesiva de las redes sociales y de esa “vida digital” que puede llegar a suplantar a la vida real. No obstante, mi visión global de los jóvenes actuales es muy positiva. Creo que las nuevas generaciones están más comprometidas con la igualdad, con el respeto y la aceptación de la diferencia y son más conscientes y se implican de forma más activa en la mejora de la sociedad en la que viven, en el cuidado del medioambiente o en acciones de voluntariado, por ejemplo. En mi opinión, su principal debilidad, que debe ser abordada desde el ámbito educativo, pero no solo, es precisamente su sobreexposición a todo lo que circula por internet y esa excesiva presencia de las redes sociales en sus vidas desde edades muy tempranas.

–¿Se necesita más esfuerzo de la administración en la zona rural?

–El alumnado de las zonas rurales aún está en desventaja en cuanto a las condiciones de acceso al sistema educativo, por lo que se debe continuar avanzando en este sentido. Garantizar la equidad supone, por ejemplo, mejorar la conectividad a internet en la zona rural o mejorar la red de transporte, de manera que el alumnado de niveles "postobligatorios" pueda acceder a los estudios más adecuados a sus intereses y expectativas que, en ocasiones, no se ofertan en su concejo. Cuando terminan la secundaria obligatoria algunos estudiantes de la zona rural optan por el Bachillerato por la dificultad de desplazarse hasta otros centros y concejos en los que se ofertan ciclos de Formación Profesional que responderían mejor a sus intereses y expectativas. Los centros rurales deben contar con más recursos, apoyos y medios para garantizar que a su alumnado se le brindan las mismas oportunidades que a los estudiantes del centro de la región.

–Ha sido un curso de cambio con la nueva ley. ¿Qué lectura extrae de esta experiencia?

–Pues me hace pensar en la forma en la que se abordó la implantación de la LOGSE, con un calendario de implantación lo suficientemente amplio para que los cambios en el sistema educativo fuesen realizándose de forma progresiva. Esto no ha vuelto a suceder en las leyes de educación posteriores, en las que los calendarios cada vez son más apremiantes. Las leyes educativas por sí solas no consiguen los cambios educativos que persiguen. El profesorado y los centros necesitan tiempo para analizar su práctica docente e ir introduciendo de forma progresiva los enfoques y propuestas metodológicas presentes en las nuevas leyes, haciéndolos suyos y partiendo de su propia práctica docente. Son procesos largos, cuyos resultados requieren un análisis a medio y largo plazo.

–¿Qué opina de la presencia de las familias? ¿Son colaboradoras o se necesita más relación entre el centro y los padres?

–La implicación de las familias en nuestro centro es muy alta tanto de manera individual, en el seguimiento académico de sus hijos e hijas, como de manera colectiva, a través del Consejo Escolar y la AMPA IES Selgas. En los 27 años que estuve en la dirección siempre encontré apoyo y colaboración en las familias y en la AMPA, que colaboraba estrechamente con el centro en numerosas actividades y asumía directamente otras, como la gestión de su banco de libros o la organización de los Premios IES Selgas, creados en el año 2000 para reconocer a los estudiantes del centro con mejores trayectorias académicas en ESO y Bachillerato.