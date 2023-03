Bajo el lema «Tormaleo, ¡Ibias sigue vivo!», la alcaldesa de Ibias, Silvia Méndez, se reunió ayer en Villares con los mineros de mina Miura y otros jubilados del sector con el fin de rendirles un sentido homenaje.

La regidora, en el cargo desde el pasado diciembre tras prosperar una moción de censura, aseguró que faltan más actos simbólicos y públicos para contar a la sociedad lo que la minería del carbón supuso para Ibias y otros concejos del suroccidente con industrias similares. «No podemos olvidarlo; es importante recordar que esta actividad fue transcendental para este territorio y su futuro», reivindicó la regidora ibiense.

Para ello ideó un homenaje «particular» al regalar por primera vez a cada minero que quiso asistir a la cita una botella de «cerveza minera» con su nombre y frases de agradecimiento. «No fue una idea sin más, porque esta cerveza se elabora en una antigua mina y es algo que se guarda para siempre», informó la alcaldesa. La cervecera que suministró el material se encuentra efectivamente en la montaña leonesa, donde elabora la bebida en una antigua explotación de más de 100 años. «Quisimos que todo estuviera relacionado con el sector y esta fórmula nos pareció oportuna», apuntó Méndez.

El portavoz de los mineros e ingeniero de la empresa minera activa en Ibias, Roberto Valdés, mostró su agradecimiento al Ayuntamiento por el recuerdo y al gobierno regional por las labores de restauración que se están llevando a cabo en Tormaleo. «El reconocimiento es del pueblo y eso para nosotros tiene un gran valor», detalló. En la actualidad, la mina Miura, de la empresa Carbones La Vega, da empleo a 50 personas. La mayor parte son del concejo y de lugares limítrofes, creando un red que favorece, según la alcaldesa, el crecimiento de la población y el mantenimiento de los servicios.

La mina Miura tiene éxito porque extrae antracita para fines siderúrgicos y no hulla. En la actualidad, trabajan en la capa cuatro, «que está llevando a su fin», según detalló Roberto Valdés, y empezarán pronto las labores en la capa tres. «Eso quiere decir que no solo vamos a mantener los puestos, también podemos crecer», vaticinó el ingeniero de la minera, avilesino de nacimiento y para quien este concejo del suroccidente es «tan especial como desconocido». «Es paradisiaco. No se aprecia todo su potencial natural y los propios asturianos no lo conocemos», afirmó. El acto se celebró en el poblado de Villares, donde cada minero se pudo a llevar a casa su botella con la imagen de un trabajador de la mina y el lema «En honor a todos los mineros de Tormaleo». En la etiqueta también se podía leer: «En memoria y agradecimiento a todos los mineros que con su esfuerzo y trabajo han traído y hecho posible la vida en el concejo».