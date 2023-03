El antiguo edificio del Instituto Nacional de Empleo (Inem) de Luarca, ubicado en el centro de la villa valdesana, sale a subasta por 698.628,38 euros, según publica el Boletín Oficial del Estado.

El Ayuntamiento de Valdés pidió al Ministerio de Trabajo, propietario del inmueble, que hiciera esta operación «para evitar que finalmente se convierta en una ruina», según el Alcalde, el socialista Óscar Pérez.

El regidor se muestra positivo con este trámite: «Se abre la posibilidad de atraer inversores inmobiliarios, turísticos, comerciales que generen actividad económica en el centro de la villa. En materia urbanística continuamos luchando contra la proliferación de ruinas y en este caso sería muy positivo porque se acabaría con la decrepitud exterior de un edificio situado en el centro del casco urbano».

Por su parte, la oposición municipal critica la operación por no ser, a su juicio, «transparente». El portavoz del PP de Valdés, Carlos López, indica que el suelo sobre el que está construido es de propiedad municipal y lamenta que el dinero fruto de la subasta acabe finalmente en las arcas del ministerio de Ministerio de Trabajo.

Además, según los populares, en la primera resolución para hacer pública la subasta había un error, que, según el Alcalde, ya ha sido corregido. Este asunto, sin embargo, destapó las dudas de los populares valdesano, que no creen acertada la gestión del edificio. «¿Es positivo para Valdés que Madrid se lleve un dinero por un edificio construido sobre terrenos de los valdesanos y que Valdés no vea un euro? De verdad ¿esto es positivo?», se pregunta López. El líder del PP también cree que el alcalde de Valdés no puede actuar de mediador inmobiliario para particulares.

El edificio, que tiene una superficie de 1.700 metros cuadrados, se encuentra en el centro de Luarca y acumula años sin actividad. El tramo entre pujas se establece en 28.000 euros.