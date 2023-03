Multitudinaria protesta en Navelgas por la falta de personal sanitario en el consultorio

Casi 400 personas se concentraron en Navelgas –una parroquia con una población similar a esta cifra– para pedir más personal sanitario adscrito al consultorio periférico de la localidad, que atiende a los vecinos y potenciales residentes de 94 pueblos muy dispersos de Tineo.

La convocatoria partió de un grupo de usuarios, que ya entregaron más de mil firmas en la Consejería de Salud (sin conocer de momento respuesta), para reclamar la vuelta de los efectivos que tenían hace seis meses el consultorio. A saber, tres médicos y tres enfermeros. Tras la jubilación de uno de los primeros y el traslado de otro de los segundos, el consultorio "funciona mal, para qué vamos a decir otra cosa", lamenta José María Alba. "Lo que sentimos es abandono, malestar, mala leche", añade Samuel Vital. Para los habitantes del conocido como Cuarto de los Valles esta situación es cada vez más angustiosa. Por la organización del personal médico que ahora presta servicio en el consultorio, "no se llega a todo". Muchas veces, por descanso, días propios o salida de guardia de uno de los equipos, el otro se queda solo. "Esto implica que si hay una urgencia el consultorio se queda desatendido; en esta zona rural estamos a la cola de la cola de la cola", afirma Jesús Pérez, uno de los promotores de la concentración. Al atender la urgencia, las consultas prevista para el día se retrasan horas o incluso días.

Adela Rodríguez vive en Naraval y explica que la situación es "lamentable". "Nos quedamos sin nada pese a ser cada vez más mayores y vivir solos", detalla. Como ella se queja Angelina Barrero, de Muñalén. "Tienen que pensar que los pueblos están muy dispersos y que en caso de urgencia, se tarda en llegar; parece que aquí no pagamos la seguridad social y que no somos merecedores del servicio", comenta. A ello se suma el mal estado de las carreteras, "algo que nos daría para protestar en otro momento", apunta Patricia Zuya.

Beatriz Sierra es una joven de Navelgas no entiende la política del Principado: "No tiene sentido que quieran poblar la zona rural pero la dejen sin sanitarios, algo que es básico".

En la protesta se exhibió una gran pancarta, portada por niños, con el lema "Sin atención presencial esto acabará fatal" y el nombre de los pueblos a los que da servicio el consultorio de Navelgas.

A la cita no faltaron los políticos. Estuvo el Alcalde de Tineo, el socialista José Ramón Feito, quien se solidarizó con la inquietud de los afectados. "Lo que piden es justo y me consta que se está haciendo lo posible por dar una solución, aunque no es fácil", afirmó. La portavoz del PP de Tineo, Montserrat Fernández, pidió "más incentivos para que el personal sanitario se interese por las zonas rurales". El diputado de Podemos Daniel Ripa se preguntó por qué en servicio tan básicos siempre hay diferencias entre la zona rural y la zona urbana. "Si esto pasara en Oviedo, sería un escándalo", afirmó. El portavoz de la plataforma SOS Occidente, Pablo Álvarez, también acudió a la protesta y mostró su indignación por la falta de respuesta política: "Lo que pasa aquí se puede extrapolar a todo el Occidente; estamos abandonados", dijo. Los vecinos estudiarán más protestas en caso de no lograr una respuesta positiva del Principado.