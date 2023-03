Los elaboradores de chosco de Tineo han tenido que incrementar el precio al emblemático embutido tinetense para intentar hacer frente a la imparable subida de los costes de las materias primas con las que elaboran el producto. Cerraron 2022 con unas cifras de récord en ventas de chosco con la etiqueta que certifica que está dentro de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Chosco de Tineo, una buena noticia que, sin embargo, se ve empañada por la situación límite que están atravesando actualmente las industrias cárnicas.

Algo más de un euro el kilo es lo que ha aumentado el precio del chosco, lo que según los productores no sirve para cubrir los elevados costes a los que están haciendo frente. Empezando por la propia carne de cerdo que calculan que está hasta un 70 por ciento más cara. “Todas las semana sube el precio, nos regimos por la lonja de Lérida donde habitualmente sube unos céntimos a la semana, pero en los últimos dos meses el lechón está subiendo de seis euros en seis euros”, explica el presidente de la IGP Chosco de Tineo y dueño de una industria chacinera en Tineo, Agustín Menéndez.

Al elevado precio del cerdo se suma el coste de la energía y los combustibles e incluso la subida de los salarios a los trabajadores en los convenios, que en el caso del sector cárnico fue de un 8,5 por ciento. “Incrementó el precio hasta de la tripa donde se embute, el ciego de cerdo, 6 céntimos y para otros productos que elaboramos, como las morcillas, vemos como la cebolla subió un 200 por ciento y ni siquiera hay suficiente”, describe Menéndez, que asegura que “así no vamos a poder aguantar mucho” y si lo están haciendo es porque en el caso de los miembros de la IGP Chosco de Tineo son industrias pequeñas y “vamos poniendo de nuestro bolsillo”.

Una situación que llega en un momento en el que la venta de chosco está funcionando muy bien, con cifras de récord. Al cierre de 2022 habían vendido 63.000 unidades con la certificación IGP Chosco de Tineo, lo que significa 3.000 choscos con contraetiqueta más que en 2021. “Estamos trabajando más que nunca y al final tenemos que poner dinero del bolso, algo no cuadra”, lamenta Menéndez.

Además, señalan que los datos despuntaron en octubre “cuando las ventas crecieron hasta un 18% con respecto al mismo periodo del año anterior” y en 2023 la tendencia parece mantenerse, aunque la temporada fuerte comienza a partir de finales del mes de abril con la celebración de la Feria de Muestras de Tineo.

Para sorpresa de los siete productores de chosco, los pedidos que les llegan de otros puntos de España como Andalucía, Valencia y Cataluña no paran de crecer, lo que les dice que el trabajo de promoción y difusión de este particular producto elaborado a base de cabecera de lomo y lengua adobados con sal, pimentón y ajo, está funcionando. No obstante, aún tienen una espinita dentro de Asturias y es la de poder llegar al consumidor del oriente de Asturias, concejos en los que aún cuesta vender chosco o que se ofrezca en las cartas de los restaurantes.