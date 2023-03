Las agrupaciones socialistas de Cangas del Narcea y Pesoz siguen a la espera de celebrar sendas asambleas y decidir candidatos. En el caso de Pesoz, el actual alcalde, el socialista Jesús Fernández, no aclara si se presentará o no. Fernández se convirtió en Alcalde tras la muerte repentina de Wenceslao González en 2021. El regidor opina que en este pequeño concejo de Asturias, donde se votan listas abiertas, "no es tan importante quien lidera las listas porque nos pueden votar a todos". En todo caso, "tal vez la asamblea se celebrará el fin de semana", indicó.

En Cangas del Narcea tampoco han fijado fecha para celebrar la asamblea. La secretaria de Organización de la agrupación socialista canguesa, Tatiana Fernández, destacó que se convocará "según la agenda del Alcalde". Por su parte, el regidor aclaró que "vamos con los tiempos que nos marcamos al principio del proceso".