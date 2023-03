"La nueva central hidroeléctrica daría un impulso a Degaña con 60 empleos estables"

Óscar Ancares Valín, actual alcalde de Degaña, repite como candidato del PSOE con la idea de poder seguir trabajando en el proyecto de concejo que ideó hace cuatro años cuando asumió la Alcaldía. Lleva afiliado al partido 20 años y en noviembre de 2017 se convirtió en su secretario general en Degaña, después de que la dirección local estuviera dos años regida por una comisión gestora. El actual alcalde, que trabajó en la mina hasta 2014, asegura que decidió dar un paso al frente en política "porque me gusta vivir en Degaña y quiero que este concejo tire para arriba".

–¿Qué le anima a repetir?

–Quiero continuar el proyecto que inicie hace cuatro años, en el que nos propusimos convertir a Degaña en un referente en turismo y poder ofrecer el municipio al mundo sabiendo que tiene oportunidades, más ahora con el trabajo que se está realizando en mejora de las infraestructuras y de las telecomunicaciones. Y porque me gusta vivir aquí y trabajar para que este concejo tire para arriba.

–¿Qué balance hace de su primer mandato?

–Cumplimos el 95 por ciento de las propuestas que llevábamos en el programa. Nos propusimos que la alternativa de la carretera minera (carretera de Valdeprado) pasara a titularidad pública, y lo conseguimos. También logramos que se repare el tramo que quedaba sin renovar de la AS-15 (Corredor del Narcea) para mejorar la comunicación con Cangas del Narcea, y hemos iniciado los trabajos de restauración de la mina de cielo abierto de Cerredo. Todo ello teniendo en cuenta que sufrimos una pandemia, lo que limitó bastante.

–¿A qué corresponde ese cinco por ciento que queda por hacer?

–Hay varias cosas que están iniciadas, pero lo que nos falta por conseguir es la residencia de mayores. Había un proyecto inicial de hace unos seis años que hemos retomado. La idea es hacer una unidad de convivencia, que es algo en lo que se está trabajando en otros países. Cuando presentamos la idea en la Consejería, gustó, porque con la pandemia se cambió el concepto de este tipo de centros. Se trata de una iniciativa privada que tendría convenio con el Principado; estamos trabajando para conseguir financiación.

–¿Cómo ve al concejo en la actualidad?

–Hay que ser realistas. El principal motor del concejo era la minería y en 2018 llegó a su fin; además, hubo una pandemia por el medio. El inicio de los trabajos de restauración de la mina se retrasó por temas administrativos, pero creo que Degaña tiene oportunidades. Este mandato lo hemos enfocado al turismo y lo seguiremos haciendo en la siguiente, porque creemos que el concejo tiene potencial para poder salir adelante y atraer inversores. Pero la situación es preocupante ante la falta de alternativas. Presentamos al Ministerio y al Principado el proyecto de la central (hidroeléctrica) de bombeo reversible para ubicar en la zona de restauración de la mina. En próximas fechas tengo una reunión con la Consejería para abordar el tema y ver cómo se puede legalizar la generación de electricidad con este sistema. Daría un impulso al concejo al crear 250 puestos de trabajo durante la otra y luego 60 empleos que serían continuos, para el mantenimiento. Necesitamos que la Administración se implique en la creación de la línea de evacuación eléctrica, que es muy importante. Nos comentaron que están trabajando en ello, pero al estar en zona de parque natural hay bastantes restricciones.

–¿No han presentado proyectos de infraestructuras a las ayudas de Transición Justa?

–Como Ayuntamiento pequeño estamos muy limitados, porque para participar teníamos que presentar proyectos en concurrencia competitiva con más administraciones, por lo que no estaba asegurado obtener financiación después de invertir en la redacción de esos proyectos. Así que, con lo pequeño que es este ayuntamiento, el dinero no da para todo. Si fuera válido presentar propuestas con una memoria valorada, lo haríamos. En este tipo de ayudas los municipios pequeños siempre nos quedamos fuera, solo están pensados para los grandes. Y yo me pregunto, ¿cómo fijamos población en los núcleos pequeños cuando todo está enfocado a los grandes? Hay que eliminar tanta burocracia.

–¿En qué fase están los proyectos incluidos en fondos mineros?

–Ya están firmados los convenios para la mejora en la red de abastecimiento de agua de Tablado, Degaña y Cerredo, y para un proyecto de eficiencia energética que supondrá cambiar las luminarias de todo el concejo y de los edificios públicos a tecnología led. Nos queda remitir documentación para que se puedan iniciar este año. Otro proyecto es hacer una zona de camping en los terrenos de la Fábrica de la Luz y un albergue en las antiguas escuelas de Degaña. En este caso, se está a la espera de la firma del convenio con el Principado y el Instituto de Transición Justa.

–¿Qué cree que puede aportar el sector turístico?

–En Degaña estamos muy por detrás en el tema de turismo. La mentalidad que había aquí era dedicarse a la minería y apenas nadie apostó por alternativas hasta hace diez años surgió algún alojamiento rural. Nosotros creemos que se puede invertir y se puede vivir del turismo aquí; no va a dar el mismo rédito que daba un trabajo en la mina, pero sí para vivir algunas familias; por eso, animamos a emprender. Hemos conseguido incorporar el castro de Degaña en el Plan Director para la Gestión del Patrimonio Castreño en Asturias, hacer el mirador del Capillo, se acondicionaron e instaló señalización en sendas de Degaña... El turismo creció mucho tras la pandemia, y lo importante es que, si la gente quiere seguir viviendo en Degaña, hay que invertir.

–En 2020 se abrió el centro de interpretación del parque natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, 10 años después de su restauración.

–Conseguimos que se abriese Casa Florencio y que durante cuatro meses en verano tengamos allí una oficina de turismo que no teníamos. La intención es abrirla todo el año, y próximamente habrá una exposición sobre el oso, para darle visibilidad. Además, al lado está la capilla del Carmen, que también se va a restaurar. Lo que se logró en este mandato fue restaurar sus cuatro tallas del siglo XIII, que las vamos a exponer en urnas en Casa Florencio.

–¿Sus objetivos para los próximos cuatro años?

–Aumentar el empleo y hacer que la gente se anime a invertir en Degaña. Este año tendremos buena conexión a internet con la instalación de la fibra óptica, cuyas obras, que ya empezaron, deben concluir en mayo. Eso podrá atraer teletrabajadores. Además, para la antigua carretera minera hay una inversión de 300.000 euros para convertirla en una calzada convencional. Esta vía supondrá que, desde Cerredo, en media hora se estará en la autopista A-6 (Autovía del Noroeste, que conecta Madrid y Galicia), un atractivo para que la gente quiera venir a vivir aquí.