Netflix busca actores en Asturias: casting en Puerto de Vega para la próxima serie del gigante del "streaming"

La llegada a Puerto de Vega de los equipos encargados de preparar la grabación de una serie para la plataforma Netflix está revolucionando la localidad naviega. Si el desembarco de los responsables de elegir los escenarios para el nuevo trabajo de Oriol Paulo, basado en la novela de Mikel Santiago "La última noche en Tremore Beach", ya generó curiosidad, lo que ahora pone nerviosos a los vecinos es el casting que está programado para este viernes y el sábado, de 10.00 a 19.00 horas en la biblioteca pública.

Gema González tiene 68 años, vive en Puerto de Vega y espera "feliz" la prueba de los aspirantes a figurantes. "Quiero saber cómo se hacen estas cosas y, además, presta participar en lo que pasa en el pueblo", afirma. Su nieta, Graciela Castro, de 11 años, también intentará pasar la prueba. "Me hace ilusión salir en la tele", comenta. Y, como ella, está todo el grupo de teatro infantil de la localidad "Más Teatro, menos móvil". Así, Andrea Pérez, de 15 años, también se presentará al casting para participar en la serie dirigida por Oriol Paulo. "Me gusta interpretar, pero, además, es una oportunidad, porque esto igual no vuelve a pasar en Puerto de Vega en muchos años", dice.

Según los vecinos, son varios los puntos de Puerto de Vega donde se grabará la serie. El casino tendrá especial protagonismo por convertirse durante un mes y medio en almacén y punto de encuentro para la productora.

"Al final, la gente no habla de otra cosa", dice María Díaz, quien trabaja en un conocido restaurante de la localidad. "En general, notas interés por lo que va pasar", sostiene. En Puerto de Vega saben que sus vecinos no serán los únicos interesados en el casting. Rafael Lazcano es de San Esteban (Coaña) y está vinculado al grupo de teatro infantil por su hija. "Probaré yo", afirma.

Los productores de la serie buscarán un centenar largo de figurantes. "Son muchos", opina Belén Álvarez, de la asociación "RemocicArte". "Es una oportunidad para los que quieran conocer el mundo del cine y también para Puerto de Vega", sostiene.

Chelo y Covadonga Pérez paseaban este jueves por la localidad pensando en cómo afectarán los días de rodaje a su rutina. "Por lo menos, veremos más vida en pleno marzo", apunta la primera. Ella cree que el director de la serie eligió Puerto de Vega "por su belleza". Ángela Pérez es vecina de esta localidad marinera de Navia y una de las que no participará por causa de fuerza mayor, ya que está al cuidado de familiares con dependencia. "Por eso no iré al casting, pero creo que es positivo hacer cosas en el pueblo y por el pueblo", opina. Sara García atiende el kiosco y sabe que "esas cosas son chulas". Hoy, viernes, espera ver colas en el acceso a la biblioteca: "Dicen que vendrá gente de toda Asturias", señala, risueña. A su juicio, "será un show".