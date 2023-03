El centro de salud mental del área sanitaria II estrenará un local destinado a la realización de los diferentes talleres incluidos en su programa de rehabilitación psicológica y social de trastorno mental grave. La previsión es que el día 20 de este mes de marzo,las actividades puedan comenzar a desarrollarse en un bajo del centro de la capital canguesa, situado en la esquina de la calle Clarín con la calle Carmen Conde y que estuvo durante años ocupado por una tienda de muebles y decoración.

Contar con este nuevo espacio supone poder agrupar en un solo espacio las diferentes terapias ocupacionales ofertadas y evitar a los usuarios y profesionales el tener que desplazarse por diferentes dependencias públicas de la villa e, incluso, de fuera de ella. De este modo, se da solución a una de las reivindicaciones que tiene el centro de salud mental, que, entre otras cosas, también lleva años solicitando el traslado de las consultas situadas en la segunda planta de una parte del edificio del convento de monjas de clausura del centro de la villa, cuyo principal problema es la falta de accesibilidad y también de espacio.

En el céntrico local, que está a pocos metros de las consultas del centro de salud mental, se nota la actividad de los últimos retoques para finalizar la obra de adecuación del interior, que contará con tres grandes espacios abiertos, uno de ellos dotado con cocina para poder llevar a cabo uno de los talleres, además de un despacho. De hecho, en las puertas de entrada ya puede verse el rótulo del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

"Llevamos tiempo buscando un local para poder reunificar todas las terapias, porque en Cangas no hay muchos espacios que cumplan los requisitos que necesitamos", explica el gerente del área sanitaria II, Carlos Pintado, que destaca la proximidad con el centro de salud mental "para que los profesionales se puedan desplazar fácilmente a realizar las terapias", así como su accesibilidad, al estar su entrada a pie de calle. Sobre trasladar las consultas, Pintado asegura que no se podrá llevar a cabo “hasta que no encontremos una ubicación como la de este local”.