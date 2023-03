Arturo Álvarez (As Campas, 1973) acaba de ser elegido candidato socialista a la alcaldía de Castropol. Este trabajador de Correos, afiliado al PSOE desde hace más de dos décadas, decidió dar un paso al frente a la política activa y presentar una candidatura alternativa a la del actual alcalde, Francisco Javier Vinjoy. El pasado 26 de febrero venció las primarias por solo un voto de diferencia, pero descarta que esta situación pueda pasar factura al partido, convencido de la necesidad de trabajar unidos para revalidar el gobierno. Si sale elegido regidor el próximo mayo, se compromete a trabajar con cercanía y escuchando las necesidades reales de la ciudadanía.

-¿Por qué decidió dar el paso a la política activa?

-Dentro de un grupo de afiliados disconformes con la labor del Alcalde Vinjoy me propusieron ser la persona que encabezase la candidatura que finalmente resultó ganadora en la asamblea del día 26 febrero.

-Venció las primarias del partido frente al actual regidor por solo un voto de diferencia ¿Considera que tiene el respaldo suficiente?

-En el PSOE, los afiliados, afortunadamente, estamos habituados a participar en procesos de primarias. Sin ir más lejos, el alcalde Vinjoy o el presidente Barbón lo son tras salir elegidos por la militancia en unas primarias. La asamblea estuvo supervisada y organizada en todo momento por Julio Tames, el secretario de Coordinación Territorial, que, por mandato de la FSA, supervisó y dio su aprobación a ambas candidaturas, controló la votación y finalmente dio el visto bueno a todo el proceso para acabar felicitándonos por el resultado. Por tanto, tras decidirse la candidatura ganadora, todos y todas las afiliadas nos respaldarán.

-¿Teme división en el partido a nivel local a causa de las primarias? ¿Qué les diría a los militantes para llamar a la unidad?

-No existe ninguna división. En nuestra agrupación respetamos profundamente todos los procesos democráticos y éstas no han sido nuestras primeras primarias. Hace cuatro años, Teresa Dorado no salió elegida en unas primarias y aceptó modélicamente el resultado dando un ejemplo de responsabilidad. Espero que el señor Vinjoy haga lo mismo. No necesito decirles nada en este aspecto a los militantes, pues todos buscamos lograr la victoria en las próximas municipales.

-¿Cómo evalúa el mandato del actual Alcalde?

-Si formamos una candidatura alternativa está claro que no estamos contentos con su trabajo. Atrincherarse en su despacho lo ha desconectado de la realidad y de las necesidades de los vecinos. Pero he de agradecerle al alcalde Vinjoy que haya sido el primero en felicitarme y en aceptar la victoria de nuestra candidatura.

-En dos ocasiones, en el último mandato de José Ángel Pérez y en el actual de Francisco Javier Vinjoy, tuvo la oportunidad de ser concejal por la renuncia previa de otros compañeros que le precedían en la lista, pero no aceptó el acta. ¿Por qué?

-No podía colaborar con dos alcaldes que, en esos momentos en los que se me pedía acceder a la concejalía, ya no contaban, a mi juicio, con el apoyo de los y las castropolenses.

"Seré empático con los problemas de la gente, buscando la participación ciudadana en la toma de decisiones y no rodeándome de palmeros"

-Para quien no le conozca, preséntese y explique por qué puede ser un buen Alcalde.

-No me parece adecuado hablar de las cualidades de uno mismo. Sí puedo asegurar que trabajaré al máximo por el municipio, visitando todos los lugares y personas que demanden mi presencia, siendo una persona cercana que escucha a los vecinos, buscando la participación ciudadana en la toma de decisiones y no rodeándome de palmeros. Seré empático con los problemas de la gente, me mostraré firme ante las injusticias y trabajaré en grupo con el resto de concejales.

-¿Cómo ve Castropol en la actualidad?

-Castropol ha de recuperar su peso histórico en nuestra comarca y en Asturias en general. Debemos tener como prioridad el buen cuidado de nuestros mayores y niños, fomentar la creación de empleo, apoyando a las empresas y autónomos emprendedores de todos los sectores con el fin de aumentar nuestra población, darnos a conocer fuera de nuestras fronteras y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

-A falta de definir el programa con el que aspira a lograr la alcaldía el próximo mayo, ¿podría avanzar alguna de sus propuestas concretas?

-Permítame que los primeros con los que comparta nuestro programa electoral sean los militantes.

-Además de su faceta política, tiene una larga trayectoria como escritor en eonaviego ¿La lengua más occidental de Asturias está lo suficientemente reconocida? ¿Qué le pediría al Principado en esta materia?

-El Partido Socialista é el que más fixo por protexer y defender el eonaviego. ¿Pódese fer más? Pos claramente sí. Pro el compromiso del noso partido é qu’as dúas linguas asturianas, asturiano y eonaviego, conten con os mismos deretos nel futuro más prósimo. Neste ámbito quero resaltar el magnífico trato que recibe el eonaviego por parte da Academia da Lingua Asturiana. Esperamos ter algún día un trato igual de respetuoso por parte da Dirección de Política Lingúística.

-Son muchas las voces que denuncian la poca atención que el Principado presta al Occidente ¿Qué le parece?

-Centrándonos en la comarca del Eo-Navia, los problemas de los eonaviegos se resolverían fundamentalmente con una mayor y, sobre todo, mucho más eficiente inversión económica en sanidad, educación, creación de empleo y resto de aspectos esenciales en el día a día de las personas para conseguir así fijar población en un ámbito mayoritariamente rural. Además, en nuestra comarca hay una demanda añadida, consistente en que desde el centro de poder de nuestra comunidad deben ser más empáticos, esforzarse más en conocer nuestras peculiaridades culturales, estructurales e, incluso, geográficas para que comprendan que tenemos una serie de necesidades añadidas a las de nuestros hermanos del resto de Asturias.