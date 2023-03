La Diputación de León anunció este sábado el pronto comienzo de las obras de modernización de la estación de esquí de Leitariegos, que, aunque ubicada en León, tiene mucho impacto en la zona del Suroccidente, especialmente en Cangas del Narcea. El gobierno leonés confía en que los primeros trabajos comiencen este verano y que el plan de mejora, con una inversión global de doce millones de euros, esté listo el año que viene. La plataforma ciudadana "Leitariegos existe", conformada por vecinos de la comunidad leonesa y también de Asturias, aplauden la puesta en marcha de unas obras largamente esperadas. "Aunque estamos en campaña electoral y hay que tomarse las noticias con cierta distancia, el anuncio del presidente de la diputación es bastante esperanzador", señala el portavoz del colectivo vecinal, José Luis Vega.

"El plan director se aprobó en 2016 y cada año que pasa es una decepción para los hosteleros y los visitantes. Es muy importante que empiecen ya las obras de modernización porque supondrá tener unas instalaciones más modernas. Será un boom en la zona", señala Vega, convencido de que este proyecto repercutirá también muy positivamente en Asturias. "Asturias le va a repercutir mucho y sin invertir. No se puede olvidar que la estación es muy importante para Cangas no solo porque de allí hay muchos usuarios, sino porque hay cangueses que trabajan o tienen negocios ligados a la estación", añade. Vega no se olvida de la pretensión de la parroquia canguesa de Leitariegos de lograr que la estación se amplíe hacia suelo asturiano. "Ahora mismo el dominio esquiable es muy reducido y se podría ampliar", señala.

"Leitariegos Existe" se reunió ayer en la estación con el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, quien explicó los planes para la instalación invernal. Les dijo que de los ocho contratos en los que se ha dividido el proyecto, dos ya están publicados y a punto de cerrarse el plazo de presentación de ofertas y los restantes saldrán a licitación entre marzo y abril "con el objetivo de abordar de inmediato su adjudicación". Los contratos en trámite permitirán sustituir un telesilla, instalar nieve artificial, adecuar y revegetar pistas o ampliar la balsa de almacenamiento de agua, entre otras mejoras. "La modernización de las instalaciones será una realidad a lo largo de 2023 y 2034", señaló Morán.