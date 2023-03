Las aguas bajan revueltas en el seno de la agrupación socialista de Castropol. El resultado de las primarias celebradas el pasado 26 de febrero y en las que resultó vencedora la lista de Arturo Álvarez está congelado y no recibirá la aprobación definitiva hasta que la dirección central del partido evalúe el recurso de reposición presentado por el equipo que perdió la votación por un voto de diferencia y que está liderado por el actual Alcalde, Francisco Javier Vinjoy. Ahora Ferraz analizará el caso y dará su veredicto en cuestión de días.

La secretaria general del partido, Pamela Pérez, ha dirigido un comunicado a todos los militantes para explicar estos hechos y exponer que "la lista ganadora no saldrá aprobada hasta que el Comité de Ética estatal estudie el caso". Indica también que "está pendiente de saber en qué tiempo y forma fue presentado el recurso", ya que las normas del partido fijan un plazo de veinticuatro horas desde el final de la votación para su presentación. La secretaria, que además figura como número dos en la lista vencedora, agradece a los afiliados que "sigan tratando el proceso con el mismo respeto con el que se ha desarrollado hasta este momento".

Por su parte, el Alcalde socialista explicó este sábado a LA NUEVA ESPAÑA que previamente a la votación celebrada en Figueras, solicitaron al partido información sobre la candidatura alternativa y los avales que presentó para optar a la votación. "No tuvimos acceso a esa información ni a ningún documento que acreditase que la lista alternativa tenía los avales correctos", señala Vinjoy, que en todo momento se ha mostrado dolido con este proceso de primarias. "Pedimos la información de forma previa y después nos reiteramos en la petición de que se examinase la posibilidad de que se pudiera haber cometido alguna irregularidad o no cumplimiento de la normativa en cuanto a composición de las listas y a los avales requeridos", añade el regidor. Esta queja fue remitida tanto a la Federación Socialista Asturiana (FSA) como a la ejecutiva federal del partido.

"Ahora se analizará y habrá una resolución considerando si está o no todo correcto. Espero que se revise en pocos días", señala el regidor, quien no quiso pronunciarse sobre su futuro político tras la decisión de Ferraz. Sí que quiso responder a las declaraciones emitidas por Arturo Álvarez en la entrevista publicada por este diario en las que defiende la unidad del partido. "La agrupación sí está dividida y no por el resultado, sino por actitudes de algunas personas que amenazan e insultan. Existe un mal ambiente previo que viene de meses atrás", expone Vinjoy, quien reiteró que tanto él como su candidatura son víctimas "de persecución". "Llevamos sufriendo nueve meses de acoso y derribo", apunta.

El regidor pone como ejemplo de la tensión en la agrupación el hecho de que no logre cubrir el puesto de concejal vacante en su equipo de seis ediles. Agotada la lista que concurrió a los comicios en 2019, están tratando de que alguno de las personas suplentes ocupe el sexto puesto del equipo. "El propio Arturo no ha querido incorporarse y hay más casos. Hay personas que están poniendo zancadillas al gobierno socialista cuando después hablan de unidad", zanjó Vinjoy.