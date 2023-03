“Córtote las cocas, córtotelas todas, córtote las malas, ya córtote las bonas…”. Comienza así un antiguo conjuro que antaño, en las zonas vaqueiras de Tineo, Valdés o Villayón, pronunciaban los curanderos dentro de un elaborado ritual para acabar con las dolencias a consecuencia de las lombrices. La infección por estos parásitos intestinales (cuya cabeza se conocía en la zona con el nombre de “coca”) se trataba en las brañas con un particular ungüento y un procedimiento poco ortodoxo desde el punto de vista médico. Esta práctica real fue recogida por el franquino Martin Pérez, más conocido como Martin de Villar (Villar, Miudes, 1975), y juega un papel destacado en el relato que le valió para lograr el primer premio en lengua asturiana del I Certamen literario “Vaqueiros”, que convoca la Fundación Automáticos Tineo para el fomento de la cultura.

“Córtote las cocas, córtotelas todas” es el título de este trabajo escrito en gallego-asturiano que narra una historia de malos tratos a un niño acogido en El Franco en la época de la posguerra. Explica el autor, que, por aquel entonces, se culpaba a las lombrices de muchos problemas cotidianos de salud. Como primera medida para erradicar estos molestos gusanos se recurría a una infusión con agua de una planta conocida como “xenxebra”, pero, si no funcionaba, se daba por hecho que se trataba “de lombrices maleficiadas” y se solía recurrir a otros procedimientos, como el ritual pagano arriba descrito.

Se desnudaba al paciente de cintura para arriba y se hacía un ungüento con hollín de la cocina, raspaduras de jabón sin usar, aceite y agua. Con esa pasta se recubría toda la espalda y se le dejaba actuar unos veinte minutos. La reacción alérgica cutánea que provocaba esta sustancia era interpretada por el curandero como la salida de las lombrices del cuerpo del paciente. “Salían unos granos con pus que se creía que eran las cabezas de las lombrices y entonces se rasuraban con una navaja leyendo el conjuro. Se repetía el proceso nueve veces”, relata el franquino, que en 2015 ganó el prestigioso premio Fierro Botas de ensayo por su obra “Curandeiros, compostores y outros sanadores”. En ella, recopila las biografías de un centenar de sanadores del Noroccidente.

Como el citado libro se ciñó a los concejos que forman parte del Área Sanitaria I, se le quedaron fuera algunos personajes de otros municipios del Occidente. Esas historias aguardan en una carpeta por una oportunidad como la que encontró para la curandera vaqueira cuando vio la convocatoria de la Fundación Automáticos. El franquino, que es un firme defensor de la cultura y la tradición eonaviega, aplaude la labor de la entidad tinetense, pues concede anualmente becas para ayudar a financiar los estudios de los mejores expedientes de jóvenes del concejo de Tineo. “Debería haber algo así en todos los concejos porque sería una gran ayuda para las familias que lo pasan mal para costear los estudios de sus hijos. Es una brillante idea”, apunta Pérez, convencido de que también se deberían buscar estrategias para que esos jóvenes del rural que se tienen que marchar para formarse regresen a casa y contribuyan al futuro de los pueblos. “Habría que lograr que regresaran con lo aprendido para hacerle crecer al mundo rural”, añade Pérez, fisioterapeuta de profesión con clínicas en La Caridad y Vegadeo. “A mí me gusta estar aquí; habrá sitios en los que se viva mejor, pero la tranquilidad que da estar entre tu gente es impagable y más cuando tienes críos pequeños”, añade.

El franquino desvela que está preparando un nuevo trabajo, en este caso, centrado en la veterinaria popular. “Estoy en fase de investigación, creo que en dos o tres años podría ser una realidad, pero voy lento. No tengo prisa porque no tengo fecha de entrega”, bromea Pérez, que lleva alrededor de quince años dedicado a esta labor de recopilación de la tradición oral de la comarca. Parte de la información que usará en el trabajo sobre veterinaria sale de las seiscientas entrevistas que realizó para elaborar su libro sobre los sanadores, pero a ellas se suman otro medio millar de informantes con los que ha contactado en los últimos meses. “La mayor parte de los tratamientos que recojo en el libro de sanadores están desaparecidos, pero, en el caso del ganado, muchos siguen vigentes, también porque la veterinaria es algo más reciente. No es extraño que una persona trate por su cuenta un absceso de pus en un animal o que atiendan un parto. Son prácticas que siguen más vivas, la gente sabe hacerlo porque lo hizo muchas veces”, cuenta el de Villar.

“Siempre me interesaron las cosas de antes, escuchar a los mayores y en la clínica me sirve como un tema de conversación más. Son cosas que se van a perder. Las recopilo por curiosidad y las publico para evitar que caigan en el olvido. Aunque sean procedimientos que actualmente no tienen vigencia, creo que en el rural hay auténticas enciclopedias humanas. Ahora con la tecnología que tenemos es guapo decir que no tenían ni idea, pero vivieron en otro tiempo, con otros medios”, señala el franquino. A esta faceta de investigación dedica buena parte de su tiempo libre y confiesa que disfruta descubriendo la sabiduría popular que ha viajado de generación en generación. Al libro de los curanderos, hay que sumar dos más que ha publicado recopilando cuentos populares y también “El cancioneiro d’Alonso”, que escribió junto al también franquino Orlando González.