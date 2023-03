Clemente Martínez (San Tirso de Abres, 1965) encabezará, por tercera vez, la lista socialista a la Alcaldía santirseña. En 2019 logró un hito al cambiar el color político del concejo, tras dieciséis años de gobierno del PP y, ahora, está dispuesto a continuar un mandato más para lograr concluir los proyectos pendientes. Se presenta con un equipo que mezcla continuidad y caras nuevas como la de su número dos, que será Clara Salgado, una mujer con experiencia en el campo de los servicios sociales.

-¿Qué balance hace de su primer mandato gobernando?

-Fue más difícil de lo que pensaba, hay cosas que desde fuera se ven fáciles, pero después para sacarlas adelante te encuentras con muchos problemas. Yo antes creía que era un problema de falta de financiación pero, muchas veces, es más bien un tema de permisos entre diferentes administraciones o trámites burocráticos. Encima, este mandato, la pandemia lo ralentizó todo. Los municipios muy pequeños tenemos el problema añadido y casi sangrante de la falta de técnicos para desarrollar todos los proyectos que tenemos. Hay que desarrollar el proyecto, presentarlo a tiempo y luego hacer las justificaciones, que son muy complicadas. Incluso tenemos proyectos concedidos que no los podemos llevar a cabo y debemos buscar quién nos lo desarrolle sin que nos cueste dinero. Ahora mismo tengo tres ayudas sin llevar a la práctica.

-Ponga un ejemplo de estas dificultades que relata.

-Uno de nuestros objetivos de gobierno era lograr un punto limpio para San Tirso porque es uno de los pocos concejos que no lo tiene. Nada más acceder al gobierno, hice una solicitud formal a Cogersa y en un mes tenía concedidos 90.000 euros para ejecutarlo. Lo único que teníamos que hacer nosotros era decidir el terreno y, estamos acabando el mandato, y está sin hacer. El sitio que elegimos como más idóneo era el polígono industrial, en una zona trasera que está inutilizada, pero estaba catalogada como zona ajardinada y modificar eso nos llevó años. Ahora parece que está solucionado el problema urbanístico y que está listo el proyecto, pero falta ejecutarlo. Hay dinero, pero por dificultades técnicas y burocráticas, seguimos esperando por ello.

-¿Cómo podría ayudar la Administración regional?

-Habilitando un equipo técnico por cada comarca, sobre todo en aquellas comarcas con concejos muy pequeños como es el caso de Oscos-Eo. Así podríamos competir con otros concejos medianos y grandes, que tienen mucho más personal. Ahora estamos en inferioridad absoluta porque todo lo que podemos hacer los municipios pequeños es a través de ayudas externas, pues los fondos propios no dan más que para cubrir las necesidades básicas de funcionamiento. Ahora mismo en San Tirso es deficitario el servicio de agua, el canon que tenemos no cubre los gastos y lo mismo el de basura y alcantarillado porque los camiones de recogida deben recorrer muchos kilómetros. Tenemos 420 vecinos que es casi un edificio de Oviedo y ese edificio tiene un camión de recogida sin kilometraje mientras que nosotros tenemos más de cien casas, algunas a muchos kilómetros del núcleo central, lo que supone mucho coste. Oviedo, Gijón y Avilés ganan, pero nosotros perdemos.

-¿Y qué pasa con el servicio del agua?

-Tenemos un problema grave en San Tirso porque las traídas están muy envejecidas y no damos arreglado fugas. No tenemos fontanero municipal ni maquinaria con lo que debemos contratar cada reparación y eso nos genera unas pérdidas muy grandes. La solución, que esperamos que llegue en el próximo mandato, es lograr la ayuda de la administración regional para renovar la traída principal y mejorar la red porque está muy obsoleta. Va a ser nuestro empeño.

-¿Algo positivo habrá también?

-A pesar de todas las dificultades podemos valorar positivamente estos cuatro años. En el ámbito de los servicios sociales se hizo un esfuerzo extraordinario durante la pandemia y quiero agradecer la labor desempeñada de las trabajadoras. Además, se mejoró el material de ayudas técnicas como sillas, grúas o camas articuladas y estamos a punto de lograr la ampliación del servicio de ayuda a domicilio a los fines de semana, algo muy importante para las personas que viven solas o muy dependientes. Pusimos en marcha el plan Corresponsables para facilitar la conciliación familiar y trajimos campamentos al pueblo, además de estrenar el mercado de verano en el área recreativa del río Eo.

-En materia de servicios sociales su equipo cerró el piso tutelado, proyecto estrella del último gobierno del PP. ¿Sigue sin uso?

-Se cerró en 2019 por su inviabilidad económica y ahora la idea es reconvertirlo en un piso de alquiler vacacional para personas con discapacidad, pero de momento no está funcionando.

-¿Alguna obra que se pueda destacar?

-Arreglamos la carretera que va de As Veigas a San Isidro, renovamos la plaza de San Juan y su entorno y mejoramos el área de baños del puente de San Tirso, además de renovar el acceso a la piscina municipal. No puedo olvidar que está ya en obras un proyecto muy importante como es la construcción de la rotonda de acceso a la capital. Es un punto negro circulatorio al que se va a poner fin dentro de poco. Quiero mencionar también la donación de una vecina de un terreno anexo a la plaza de San Juan, lo que nos permitirá crear ahí un aparcamiento municipal. Otro proyecto que nos dio mucho que hacer es el de la circunvalación de la capital, lo que nos permitirá peatonalizar el centro. Estamos a punto de iniciar la expropiación de la vivienda, cuyo derribo permitirá la ampliación de la calle y canalizar por ella todo el tráfico pesado. El proyecto de obra está listo y hay financiación, pero no será una realidad hasta el próximo mandato. También estamos a punto de culminar la concentración forestal.

-La gestión forestal ha estado muy presente este mandato. En verano de 2021 llegaron a paralizar la saca de madera para buscar una solución a los daños sobre los caminos municipales. ¿Cómo está la situación?

-Seguimos buscando soluciones al deterioro de las carreteras, causado en gran parte por la saca de madera. Se levantó la moratoria establecida, que se planteó como un punto de partida para que las cosas cambiaran, porque urgía sacar la madera. Seguimos intentando que las principales empresas colaboren en su reparación y precisamente tenemos una reunión ahora porque el problema sigue sin estar resuelto. Para el próximo mandato nos fijamos el reto de poner en marcha un plan global de mejora de nuestras carreteras y esperamos lograr la implicación del Principado. En el corto plazo, vamos a invertir 120.000 euros , 90.000 de ellos procedentes de una ayuda, en un rebacheo en las principales vías.

-Este último año, la comarca Oscos-Eo logró varias ayudas importantes, destacando el plan de sostenibilidad turística, que repercutirá en su concejo.

-Prácticamente doblamos el presupuesto que teníamos gracias a esos fondos externos. A las ayudas del plan de sostenibilidad turística se suma también el hecho de que hemos logrado dos talleres de empleo, uno de ayuda a domicilio y otro para trabajadores en instituciones residenciales. Seguramente no existe ningún municipio en Asturias de nuestra dimensión con dos talleres de empleo, con veinte plazas cubiertas durante un año. Para nosotros es un hito y hay municipios mucho más grandes sin talleres.

-Volviendo al plan de sostenibilidad turística ¿Cómo van los proyectos?

-Tenemos ya conseguidos, aunque pendientes de ejecutar, 164.000 para la mejora integral de la senda del ferrocarril, 30.000 euros para mejorar la playa fluvial y 22.000 euros para señalización y cartelería. Estos dos últimos esperamos ejecutarlos ahora, para la senda necesitamos apoyo técnico. La senda del ferrocarril es muy importante para nosotros y lleva muchos años sin actuaciones de mejora destacadas y todo se fue deteriorando. Hay que mejorar desde el pavimento de la senda al drenaje e iluminación de los túneles, pasando por el mobiliario urbano. Queremos intentar incluir en ese presupuesto el proyecto para lograr eliminar el paso por la N-640 y derivarlo bajo el puente. En este asunto confluyen varias administraciones, como Carreteras y Confederación Hidrográfica del Cantábrico. En cuanto a la senda, también estamos peleando con los concejos lucenses de A Pontenova, Trabada y Ribadeo para lograr la continuidad del recorrido hasta Ribadeo. Es un empeño personal de los cuatro gobiernos y esperamos que pronto esté resuelto.

-En lo personal ¿le gustó la experiencia de ser Alcalde?

-Hay cosas gratificantes de vez en cuando, pero el día a día es bastante duro porque hay muchas dificultades y el teléfono no para de sonar. Tengo que dar las gracias al equipo de concejales porque trabajaron en algunos casos bastante más horas que yo, que sigo dando clase por las mañanas. Los logros de esta legislatura hay que ponerlos en el haber de los concejales. No todos siguen, como es el caso de Fernando Asenjo. En los puestos de salida continúan Juan Parapar y Pablo Labrada y se incorporan Clara Salgado y Miguel Moll, en los puestos dos y cuatro, respectivamente.

-¿Qué les dice a los vecinos para lograr su apoyo?

-Que consideren los logros realizados y también les pido disculpas por los fallos de primerizos. Les pido renovar la confianza con un equipo nuevo que pretende culminar las cosas que quedaron a medias y rectificar los errores que se pudieron cometer. Espero conseguir mejorías importantes para el pueblo en los próximos cuatro años. Lucharé con uñas y dientes por mantener servicios como el colegio y médico diario, algo que se está consiguiendo con mucho esfuerzo. Creo que en este mandato hemos logrado atenuar el descenso imparable de población, considero que se trata de minimizar esa bajada inevitable. Un ejemplo: cuando entramos había muchísimas viviendas sociales vacías y a día de hoy logramos que la mayoría estén ocupadas.

-¿Cómo ve el municipio?

-Ahora mismo aprecio una gran diferencia entre los municipios costeros, con más actividad económica, y los del interior. San Tirso está a medio camino, muy cerca de la costa, así que debemos aprovechar nuestros puntos fuertes, que son la buena ubicación y comunicación. También tenemos recursos turísticos importantes como la ruta del ferrocarril y las actividades ligadas al río Eo. Debemos lograr empleo y para ello es importante que se mantengan los servicios básicos. Una de nuestras ideas es crear unas naves nido en el polígono que puedan ayudar a los emprendedores. Hay parcelas libres, de hecho, ahora hay varias a la venta con precios razonables, y es un proyecto que vemos viable.

-¿El Principado presta la atención suficiente al Occidente?

El Principado sí que tiene una atención especial a las alas y al Occidente en concreto porque hubo muchas inversiones. No obstante, más que inversión, los concejos pequeños del Occidente necesitamos apoyo técnico para sacar adelante nuestros proyectos y también que se agilice la burocracia.