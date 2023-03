La rata topo se extiende por el Suroccidente y el PP pide al Gobierno que la declare plaga

El PP urge al Gobierno regional a declarar plaga a la rata topo en las zonas afectadas, la mayor parte del Suroccidente, y solicita que se establezca una línea de ayudas para los ganaderos, que están perdiendo hasta el 80 por ciento de sus cosechas. La diputada del PP por el Occidente, Cristina Vega, que ayer visitó uno de los pueblos cangueses con presencia del roedor, Las Cuadriellas de Villaláez, acompañada por el presidente del PP y portavoz municipal en Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, y los concejales José Manuel Menéndez y Gabino Guijarro, además de ganaderos de diferentes localidades, anunció que el Grupo Parlamentario Popular llevará, mañana miércoles, al pleno de la Junta General una Proposición No de Ley con estas reclamaciones.

Los ganaderos y agricultores que tienen que hacer frente a las pérdidas que les ocasiona la rata topo calculan que ya suman cuatro años de daños y que lejos disminuir “va a más”. “El campo está perdiendo entre el 50 y el 80 por ciento de las cosechas”, advierte Vega, que insta al Gobierno regional a tomar las correspondientes medidas para el control de la plaga.

En este sentido inciden en la necesidad de que se haga la declaración de plaga para que “el Ministerio pueda colaborar con los gastos que supone erradicarla”. Aclara Vega que supondría que por cada 100 euros que invierta en el control de la plaga la Consejería de Medio Rural, el Ministerio pondría otros 50 euros. “Es necesario que haya coordinación entre las administraciones y los ganaderos y agricultores para acabar con este grave problema”, reclama Vega.

La presencia de rata topo está especialmente localizada en la zona de los pastizales, donde llegan a convertir los campos en extensiones practicamente de tierra al reducir la producción de hierba y haciendo imposible cosecharla. Los populares apuntan que fue en Cangas del Narcea y Somiedo donde comenzó aparecer el roedor pero que a día de hoy está en “la práctica totalidad del Suroccidente: en Tineo, Belmonte y Salas, así como en la Comarca de la Sidra”.

Pero no solo afecta la zona de pastos, también “se meten en la patatas y en la fruta, están los campos comidos y es todo tierra”, se queja la ganadera Mari Luz Gutiérrez. Otra ganadera afectada es Sonia Martínez que pone el foco en el desembolso económico que les está suponiendo intentar hacer frente sin éxito a la plaga, aparte de las pérdidas que les provoca y critica que “tras muchas promesas no tenemos ninguna solución y llevamos años esperando”.

La diputada popular recuerda que el Gobierno regional “lleva desde el 2021 con un proyecto piloto que hasta el momento no ha supuesto ninguna solución” y asegura que no entiende que ya hayan pasado tres años y que “el Gobierno de Barbón siga estudiando si es o no una plaga, cuando a simple vista se ve. Hasta ahora todo han sido buenas palabras pero lo único que han hecho son necropsias a las ratas”.

Los populares ponen como ejemplo las actuaciones que Galicia está realizando en Lugo, donde “están utilizando una maquinaria específica para conseguir romper con las galerías de este roedor y cuatro técnicos proporcionan de manera permanente información sobre las prácticas de trampeo, gestionando ellos mismos 250 trampas, y cediendo 2.000 a un centenar de vecinos, además están hacienda estudios para valorar la aplicación de fosfuro de aluminio, fosfuro de zinc o el uso de cairomonas”.