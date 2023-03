Dice Graciano García, presidente emérito de la Fundación Princesa de Asturias y promotor de la iniciativa “Asturias, capital mundial de la poesía”, que Tapia “marca el camino” de este proyecto cultural que busca inundar de versos cada rincón del Principado. Por tercer año consecutivo, en vísperas de la celebración del Día Mundial de la Poesía, los locales comerciales e instituciones del concejo tapiego se vestirán con palabras en verso. Este año serán protagonistas tres escritores del municipio: Xosé Miguel Suárez, Conchita Álvarez Lebredo y Cristina Martínez.

“Tapia es hoy la vanguardia de este gran proyecto, único en el mundo, de cultura, emociones, de unión y concordia”, señaló Graciano García este miércoles, unos minutos antes de que diese comienzo la pegada de carteles en la villa tapiega, a la que está muy ligado. Germán Muiña, Emilio Reiriz y Balbino Ron son sus aliados en el concejo y los encargados, de la mano del Ayuntamiento de Tapia, de desarrollar la iniciativa a nivel local. “El primer año encontramos más reticencias porque la gente no sabía de qué hablábamos. Les planteamos colocar los poemas para el 21 de marzo y mantenerlos hasta el día del libro, el 23 de abril, y, tuvo tanto éxito, que muchos siguen manteniendo los primeros carteles. Ahora ya no hace falta decir nada, es un proyecto que asentó perfectamente”, cuenta Muiña.

Bajo el lema de “Entre versos” y, sobreimpresos en una imagen del puerto de la villa, este año se han seleccionado 190 poemas, la mayoría (164) son los de los tres autores protagonistas en esta edición y, buena parte de ellos, están escritos en gallego-asturiano. “Ta muito ben sacar al camín a nosa llingua, y máis se é en forma de lliteratura, y einda máis se é poesía, qu’aveza ser un xénero minoritario”, señala el filólogo e investigador tapiego Xosé Miguel Suárez, uno de los protagonistas de esta edición. “Ta muito ben qu’os escaparates y as portas falen en gallego-asturiano”, relata el autor, gran defensor de la lengua más occidental de Asturias.

Por su parte, Conchita Álvarez Lebredo, natural de Vigo, aunque asidua visitante de Tapia de donde procede su familia materna, se muestra encantada con este proyecto: "Me parece fantástico y me encanta que los vecinos de Tapia se impliquen de esta manera con la poesía, prestándose a colocar poemas en sus establecimientos. Es algo muy bonito", señala esta profesora de Lengua Castellana y Literatura. El hecho de ser protagonista de esta edición le genera cierto pudor y considera que puede haber personas con más méritos para protagonizar esta edición: "Es un honor y me siento honradísima. Además, lo comparto con Xosé Miguel, al que conozco bien y considero un estupendo poeta, y con Cristina, a la que no conozco personalmente, pero me parece también una poeta de primer orden. Así que estoy muy contenta de que me hayan hecho un hueco entre ellos dos, aunque estoy segura de que habrá gente con más trayectoria y obra que yo para dedicar este día".

La tercera protagonista es la escritora Cristina Martínez, para quien "Asturias, capital mundial de la poesía" es "un proyecto ambicioso": "Me encanta, acercar la poesía a todos los ciudadanos me parece maravilloso y fundamental. Los impulsores de este gran proyecto están logrando promocionar la poesía y Asturias. Tienen mi admiración absoluta". Sobre su participación en esta edición, destaca que siente orgullo, pero también "un poquito de miedo". Y añade: "Es la segunda vez que poemas míos estarán a la vista de todos. Habrá tres cuentos infantiles en verso, porque a los peques también hay que meterles el gusanillo de la poesía. Me siento muy agradecida porque hayan contado conmigo y muy orgullosa de mi pueblo por esta iniciativa que me parece maravillosa".

El año pasado se escogió a Pepe Suárez Jardón, poeta tapiego afincado en Argentina, para protagonizar la iniciativa y, este año, se consensuó con el Consistorio tapiego la elección de tres autores vivos naturales del concejo. En próximas ediciones no se descarta hacer una selección de poetas comarcales para seguir difundiendo la poesía.

Dice Muiña que cuando se contactó con los protagonistas todos se mostraron “encantados” de colaborar en la iniciativa y pusieron a disposición del proyecto sus obras. “La acogida es muy buena, tanto por parte de los autores participantes, como por parte del público. Hay gente que incluso muestra interés con hacerse con la selección de poemas de cada edición”, señalan los promotores de la iniciativa en Tapia, que también tienen en mente promover un recital poético.

Graciano García, que tiene en Tapia su segundo hogar, cuenta que la villa es su inspiración y en ella ha tenido “hermosos y positivos sueños”. En este sentido, habla de su personaje literario “La sirenina”, una “joven inteligente que inspira versos maravillosos”. Dice que fue ella quien, en un sueño, le dio la idea de concebir “Asturias, capital mundial de la poesía” y, por eso, está convencido de que en Tapia ocurrirán “cosas maravillosas” al abrigo de esta iniciativa cultural.

El presidente emérito de la Fundación está muy “agradecido” y “emocionado” por la acogida que este proyecto tiene en su querida casa: “Tapia marca el camino y es un ejemplo para toda Asturias”.