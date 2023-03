Gonzalo Asenjo (1982) es el candidato del PSOE a la alcaldía de Navia para mayo, en sustitución de Ignacio García Palacios, y también un optimista consumado. Concejal durante dos mandatos, secretario general de la agrupación socialista local desde el año pasado, cree que el Occidente tiene oportunidades para crecer, pero que, para ello, "hay que estar atento y trabajar". Sobre el buen futuro de Navia no tiene duda. Para el próximo mandato, si él resulta elegido alcalde, tiene claros los objetivos principales: iniciciar el centro de innovación en el antiguo instituto Manuel Suárez y abrir la Casa de la Infancia y Juventud de Puerto de Vega.

-¿Por qué se lanzó a ser candidato? ¿Qué le motiva?

-El apoyo de los compañeros. Mi candidatura fue una petición unánime de la ejecutiva local del PSOE. Además, en las últimas semanas, y especialmente en todo el proceso de elaboración de la lista, han sido muchos los vecinos ajenos a la política los que me han manifestado sus ganas de aportar. Me transmiten esa energía e ilusión que aleja el mantra de que la política tiene poco contacto con la sociedad. Yo siento que la ciudadanía tiene interés.

-Navia es el concejo industrial por excelencia del Occidente. No pierde población y mantiene poder adquisitivo. ¿Cómo será el concejo del futuro?

-Navia ha construido en estos dieciséis años de gobierno socialista un futuro de éxito. Se ha transformado un municipio gris y decadente en otro atractivo, moderno y con unos servicios públicos envidiables. En ese sentido, debemos seguir avanzando en la idea de garantizar unos servicios públicos de calidad, disponer de unas infraestructuras modernas siempre a la vanguardia y una oferta de ocio, cultura y deporte que permita desarrollar las capacidades e inquietudes por las que también somos ejemplo, ya que a la vista esté el potente tejido asociativo del municipio. No nos podemos olvidar de las necesidades de los más jóvenes del municipio o de los centros de mayores. En ese sentido, queremos reforzar las iniciativas municipales, buscando una mayor implicación social en las políticas activas de juventud y mayores.

-Detalle dos asuntos irrenunciables para el concejo y a desarrollar en el próximo mandato.

-El centro de investigación e innovación que albergará el instituto Manuel Suárez será una de esas iniciativas que marcarán el futuro de toda una comarca. Algo pionero, que acogerá todo el talento y saber hacer. También será importante la Casa de la Juventud de Puerto de Vega. Está llamada a ser un punto de encuentro, recuperando un espacio emblemático.

-¿Cómo valora el trabajo de Ignacio García Palacios?

-Por mis responsabilidades previas en el gobierno de Asturias he tenido la oportunidad de conocer a casi todos los alcaldes y alcaldesas de la región. Cuando se tiene esa oportunidad de poder comparar, se entienden muchas cosas de las que han pasado durante estos dieciséis años en Navia. Ignacio es un alcalde tenaz, con una visión de la política en conjunto envidiable y que pone siempre los intereses del municipio por delante de todo. Para mí ha sido un privilegio haber compartido ocho años como concejal a su lado. Es un referente con una talla política incuestionable a nivel regional.

-¿Qué carencias tienen los ayuntamientos?

-Las competencias impropias lastran en muchos casos la capacidad económica de las administraciones locales. Estamos abiertos a asumir más competencias, pero deben venir acompañadas de presupuestos suficientes y de garantías de continuidad. Se debe abordar ya la reforma de la financiación local. Desde los ayuntamientos se están financiando servicios que asumimos porque no lo hacen las comunidades autónomas.

-Hay voces muy críticas con el trato del gobierno socialista del Principado al Occidente ¿Qué opina?

-El Principado tiene el foco puesto en el Occidente. En nuestro municipio, sin ir más lejos, en esta legislatura ha puesto en marcha inversiones importantísimas como los saneamientos de Puerto de Vega, Navia, Anleo y Cabrafigal; la concentración parcelaria de Anleo y el carro de varada de Puerto de Vega. El Occidente y los territorios rurales en general deben luchar, en todo caso, por unas políticas de discriminación positiva tanto desde el punto de vista fiscal como de cara a las convocatorias públicas. Me refiero a que debemos aspirar a una mejora objetiva de derechos con respecto a las zonas urbanas. Contra el despoblamiento hay que luchar con acciones concretas y con políticas con un beneficio evidente para la zona rural.

-¿Qué opina de la oposición política de Navia? El PP habla de clientelismo.

-Ha sido un mandato marcado por causas sobrevenidas de extrema gravedad. La pandemia, la guerra en Ucrania y el incremento de los costes de las materias primas han condicionado sustancialmente las políticas desarrolladas por todas las administraciones. Ante estas situaciones extraordinarias, en las que en muchos casos se exigía una dosis de responsabilidad superior, el PP, a todos los niveles, ha renunciado a ser útil a los ciudadanos.

-¿Habrá más crecimiento industrial en Navia?

-Navia acoge tres empresas de gran importancia no solo para la comarca, sino para toda Asturias. Estamos hablando de empresas tecnológicamente avanzadas, con proyectos de futuro muy potentes, con un evidente compromiso territorial y que son, además, grandes generadoras de empleo de calidad. En muchos casos, se desarrollan iniciativas de la mano del ayuntamiento, y es capital para el futuro de las mismas un ayuntamiento no tanto dispuesto a colaborar, que se da por hecho, sino que sepa en qué puerta tocar y cómo para lograr proyectos de éxito. Es un trabajo discreto, pero tremendamente relevante para el futuro. De las buenas gestiones de este equipo de gobierno son conocedores las compañías, que ven capital esta línea de trabajo. Lamentablemente, he visto a municipios perder proyectos empresariales interesantísimos por incapacidad de los gestores locales. Eso en Navia no pasará.

-¿Cree que el resto de sectores serán estratégicos?

-Los agricultores, ganaderos y pescadores del municipio han sufrido en los últimos años las consecuencias de crisis y decisiones que en ningún caso son razonables. Aquí también. A pesar de que no tenemos competencias locales, iremos de la mano para resolver sus problemas y defender sus intereses donde haya que ir. Asturias, y el Occidente en particular, tiene un importante sector primario que nos provee de alimentos sanos, seguros y de calidad, algo que nunca debemos perder de vista. La hostelería, el comercio y el sector turístico avanzan en nuestra comarca de manera imparable y los datos así lo avalan. Somos una comarca con unos atractivos naturales y gastronómicos aún por descubrir por muchos. Es un sector en el que se ha trabajado intensamente, primero en la unión de empresarios y luego en garantizar autonomía, siempre con el apoyo del Ayuntamiento, para poder desarrollar sus propias iniciativas y campañas.

-Gobiernan en coalición con IU. ¿Volvería a pactar?

-El PSOE de Navia se presenta a estas elecciones con un equipo sólido, con experiencia de lo que se trae entre manos y con el conocimiento de la administración a todos los niveles para poder plantear temas de futuro. Además, hemos hecho algo que en muchos casos no resulta sencillo en política como es incorporar a personas jóvenes, con muchas ganas de aportar y buenas conocedoras del tejido social y de las inquietudes locales. Tengo un gran equipo, dispuesto a darlo todo y el objetivo es la mayoría absoluta. Por eso no me planteo pactar, porque queremos ganar.

-¿Es necesaria una visión comarcal?

-Somos una comarca de poco más de 40.000 habitantes. Tenemos una densidad de población de menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado en un territorio extenso y unas dificultades orográficas objetivas evidentes. El envejecimiento de la población es imparable. La comarca noroccidental tiene en todo caso grandes oportunidades por delante para hacer las cosas bien, con atractivo para otros pobladores del área central de Asturias que encuentran en este territorio un espacio amable, con buenos servicios y calidad de vida.

-¿Adrián Barbón es un buen candidato?

-Conozco a Adrián Barbón desde hace muchos años. En todas sus etapas y a lo largo de su trayectoria política como concejal, como alcalde y ahora como presidente, ha puesto el interés general por delante de todo. Es una persona muy capaz y trabajadora, que ha lidiado con la legislatura más complicada de la historia por la pandemia y lo ha hecho priorizando siempre a las personas con dificultades.

-¿Qué virtudes debe tener un político? ¿Echa algo de menos en la política actual?

-La política requiere compromiso, cercanía y lealtad con los ciudadanos a los que representa. Además, ideas y valores. Conocer la gestión política de las iniciativas también es importante. Yo echo de menos responsabilidad a la hora de apoyar los asuntos que son de interés general. No me gusta que se recurra a argumentos peregrinos que distorsionan el debate en muchos casos de forma inaceptable. No obstante, llevo unas semanas en las que ese discurso de rechazo a la política está dejando paso a la ilusión y a querer participar por parte de ciudadanos inicialmente ajenos a este mundo, pero con ganas de aportar. Creo que la candidatura que proponemos ha tenido una muy buena acogida. Se notan la ilusión y las ganas. En ese sentido, animo a todos los vecinos, independientemente de su ideología política, a que se impliquen y nos trasladen sus inquietudes. Aquí no sobra nadie.