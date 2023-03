Día 3 de marzo de 1983. No se le olvida a la valdesana de Trevías María Olimpia García Menéndez esa fecha. Le cambió la vida y las ilusiones. Tenía entonces un hijo de cuatro años y mucha "inquietud por prosperar, imagino que como todas las familias, y por comprar un piso y un coche". A los 24 años decidió que, casada y con un hijo ya en edad de colegio, "quería y podía trabajar". Y así se lo dijo a su marido, el que más tarde fue su cómplice en la larga aventura que le deparó la tienda que abrió y mantuvo con éxito durante 40 largos años en Luarca. "Se traspasaba una tienda en la avenida de Galicia, la vimos y me lancé", dice risueña esta valdesana, que necesitó de la ayuda económica de familiares, "a que los que siempre estaré agradecida, como a mis clientes", para poder pagar el traspaso y la mercancía.

"Dúplex" se llamaba aquella droguería y perfumería que regentaban Braulio y Sabina, matrimonio de Luarca. "Recuerdo perfectamente cómo era la tienda, muy sencilla", dice María Olimpia. Lo único que hizo para reabrir con otra titularidad fue pintar. Era aquel un negocio que funcionaba, pero que el matrimonio no podía atender como quisiera. El tiempo dio la razón a María Olimpia, que al principio dudaba de aquella idea. "La gente se echaba las manos a la cabeza", recuerda. Las décadas de los ochenta y noventa fueron muy prósperas. La joven empresaria pudo hacer dinero y afrontar en 1992 la gran reforma del interior de la que era su segunda casa.

"Hay que pensar que la vida comercial de Luarca era muy diferente, con una avenida de Galicia muy bulliciosa", recuerda. Ella modernizó la tienda e instaló esos espejos que hoy hacen de su comercio, "Xepe", un local singular. Una gran inversión que se amortizaría en poco tiempo. "La tienda empezó a consumir una buena parte de mi tiempo y tengo una anécdota: a los 15 días de da a luz a mi segundo hijo, tuve que volver", apunta.

Durante su escasa baja maternal "los clientes preguntaban mucho por mí y entonces me animaron para que, al menos, pasara allí un rato", dice con una sonrisa. Asegura que por la tienda y la forma de vida de entonces "hice cosas que ahora nunca haría, como pasar menos tiempo con mis hijos". El horario comercial, con jornada partida, los imprevistos de los proveedores, ordenar la mercancía... "Al final estás pendiente del negocio: la tienda, la tienda", apunta.

Con el tiempo se fue haciendo hueco en una Luarca que entonces tenía solo dos comercios de perfumería, "Droguería Rodríguez" y "Xepe". "Siempre se necesita innovar y en eso conté con la opinión y el apoyo de mi marido, igual compraba menos mercancía, pero las novedades las tenía en el escaparate", subraya.

María Olimpia rememora que entonces había menos mujeres en el sector. Recuerda bien cuando los comerciales eran "todos hombres". "Eso cambió en la década de los noventa", señala antes de relatar varias anécdotas: "Las comerciales venían con maletas para enseñarme los expositores y todo el mundo miraba con recelo, preguntaban de dónde vendría y quiénes eran, hay que ponerse en aquel tiempo para entenderlo", asevera. "Tenían mucho mérito, porque mucha gente pensaba mal de ellas", añade.

María Olimpia guarda otros momentos para el recuerdo. Muchos le despiertan una sonrisa. Tiene muy nítida la Navidad en la que se pasó de pesetas a euros. "Récord de ventas", apunta con una sonrisa. "Tengo la impresión de que la gente pensaba que la peseta desaparecía y que no valdría para nada, entonces, gastaron más, ¡mucho más! ¡Todas las pesetas!", explica. En 2001 la cosa cambió. Todo fue decayendo, la populosa avenida de Galicia y las ventas. El impacto del euro, "con el que estoy convencida que perdimos mucho poder adquisitivo", y la llegada de internet y las ventas online "lo cambiaron todo". "Yo aguanté, como me gusta decir", añade. "Hoy en día no se pueden pagar los alquileres que piden; yo tengo uno bajo y eso también fue importante para poder llegar a esta fecha de cierre", sostiene. Además, hubo mucho sacrificio: "Ni tramitabas una baja ni ibas a ver a tus hijos al fútbol los sábados", afirma.

También se necesitaba don de gentes y paciencia. Cuenta que un agosto había cinco bodas en Luarca el mismo fin de semana. Ella se preocupó de disponer de piezas de bisutería para vender aquellos días y una clienta le pidió probar en casa cinco. "Se las dejé, pero le dije que las necesitaba en la tienda a las cuatro y media de la tarde; parece que no le sentó bien...", cuenta. Nunca María Olimpia miró "mal a nadie" por comprar en otros comercios de similares características que fueron proliferando con el tiempo. "Entiendo que todos tenemos que vivir y me parece bien que la gente compre en todas las tiendas, no solo en la mía", le gusta decir.

Tiene un mal recuerdo de la pandemia que lo paró todo. "Yo pensaba en toda esa gente que se estaba muriendo no en las letras que tenía que pagar... ¿Cómo iba a pensar yo en eso con aquella catástrofe?", manifiesta, retratando un poco su forma de ser.

Ahora que llega su jubilación (cumplirá los 65 años en marzo), se atreve a desvelar los secretos del buen comerciante. En primer lugar, los empresarios del sector deben estar unidos. "Fue lo que me inculcó mi familia, especialmente mi tío Xepe, y es verdad: nunca dejé de pertenecer a la asociación de comerciantes y siempre participé y ayudé en lo que pude". Otro asunto no menor es la digitalización del negocio. Ella no lo hizo: "Fui dejándolo porque pensaba esto yo no sé, ahora no me puedo poner a esto, pero fue un error; si quieres sobrevivir hoy tienes que tener tienda online", opina.

El buen trato al cliente y la paciencia es también fundamental. "Siempre hay que escuchar y tener un plan alternativo si no tienes el producto que te piden; ser amable y no mirar para otro lado, algo que veo ahora", destaca. Al final, ella está agradecida por todo lo que vivió, a la familia, a sus clientes y, sobre todo, a sus hijos, esos que un día la apoyaron para no volver a abrir la tienda los sábados por la tarde, cuando ya tenía una edad. Una vez que venda toda la mercancía, ahora en liquidación, la tienda de María Olimpia en Luarca cerrará para siempre.