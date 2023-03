Luarca espera con ilusión la llegada de su Semana Santa. La Real Hermandad del Buen Jesús Nazareno, cuyo origen se data en 1682, ultima los detalles de la celebración: prepara los tronos, las imágenes, las túnicas y todo el material necesario para salir en procesión, como primera cita, el próximo martes, 28 de marzo, a las 19.00 horas. Será entonces cuando, como es tradición, la talla del Nazareno, la más venerada, salga a la calle para alegría de los fieles y seguidores. Lo hará junto a tres imágenes: San Juan y las vírgenes Dolorosa y Verónica; y en un distinguido trayecto por la grandiosidad del paisaje: discurrirá por la carretera del faro, con el mar Cantábrico como horizonte, para llegar al paseo del Muelle y de allí, a la iglesia de Santa Eulalia.

"Está todo a punto", confiesa el hermano mayor de la Real Hermandad, Ignacio Méndez, quien junto al resto de miembros de la junta directiva trabaja en los preparativos desde hace semanas. Además de sacar los tronos que levantarán a las imágenes del almacén, hay que limpiar y, en el caso del Nazareno, ajustar la instalación eléctrica. El Nazareno, San Juan y la Dolorosa cambian de atuendo para lucir trajes de gala y hay que tener la indumentaria a punto. El objetivo, "que todo salga lo mejor posible".

Los ocho miembros de la junta se reúnen todos los días por la tarde desde hace varias jornadas en la capilla. "Sacrificas tu tiempo, pero merece la pena", opina el hermano mayor. Todos trabajan en primera línea, codo con codo, y lo hacen de forma altruista, representando a los 912 cofrades que conforman la hermandad y, más que eso, a una tradición que en Luarca no pierde adeptos. "El Nazareno no falla, y los que son devotos, tampoco", apunta Méndez, por segundo año de procesiones como hermano mayor. Pasada la pandemia y con un año, el pasado, "que no lució del todo porque todavía había miedos", este ejercicio esperan devolver a Luarca todo el esplendor de su Semana Santa, siempre que la meteorología lo permita.

Se necesitan 44 costaleros y faltan cuatro para trasladar a San Juan. "Al final, siempre acaba apareciendo gente, pero no podemos decir que a día de hoy tengamos a todos los cargadores, así que hacemos un llamamiento", señala Méndez. Ya no hay lista de espera, como en años pretéritos, para llevar a hombros al Nazareno; si bien es habitual que aquellas personas que portan a la Dolorosa manifiesten su deseo de procesionar con la imagen de Jesús y la cruz en años venideros. Tampoco es novedad que haya mujeres costaleras, pese a que estuvo prohibido hasta 2022. El próximo martes se podrá ver a la Verónica a hombros de ocho mujeres. En total, esta Semana Santa serán doce las costaleras ya que por asuntos laborales no siempre podrán llevar las mismas personas a la Virgen. Para el resto de imágenes, se espera a hombres. Se necesitan doce costaleros para la Dolorosa, ocho para San Juan y 16 para el Nazareno.

"Siempre hay interés por participar", confiesa el hermano mayor, aunque pediría más implicación. "Nunca está de más que la gente de Luarca se comprometa con el Nazareno, algo tan nuestro", desvela. A su lado, el miembro de la junta directiva Domingo Fernández Crespo asiente. En los últimos años, nunca faltaron costaleros, pero tampoco sobraron. Durante todo el año la junta directiva trabaja con paciencia y constancia. "Merece la pena estar comprometido", apunta Domingo Fernández, jubilado del comercio textil que se encarga de comprobar que las túnicas están limpias y en perfecto estado para la ocasión. También supervisa con mimo el manto del Nazareno, una donación de una mujer que nunca quiso tener protagonismo. "Sí se sabe que tiene mucho valor y que fue confeccionado en Sevilla", dice el cofrade.

Los costaleros, pieza clave

El valdesano Pablo Álvarez se estrena como costalero. Como a muchos compañeros de procesión, le gusta involucrarse es este programa religioso que, para hacerse posible, necesita de los vecinos. "Cada vez hay menos gente y más allá de la tradición o de tus creencias, hay que tener sentido común y ver que la Semana Santa es muy importante para Luarca", opina. Además, señala que es "una de las más guapas y concurridas de Asturias" pese a celebrarse en una villa pequeña.

Miguel Ángel Álvarez es, por contra, uno de los veteranos. También valdesano, opina que es importante "el compromiso con el pueblo y con las tradiciones. Escuché desde pequeño que en Luarca somos devotos del Nazareno y me quedé con esa idea", añade. Para él, que este año se encargará por segunda vez de cargar con la magnífica tall, "es especial acompañarlo; le echas una mano y después en momentos de problemas le pides a él que te eche una a ti", dice.

Marta García también llevará una de las imágenes, en su caso la Verónica. "Me gusta participar y además siempre quise hacerlo, pero no se pudo hasta ahora", dice. Se refiere a la imposibilidad de trasladar a las imágenes, siendo mujer, hasta hace un año por imperativo de la Hermandad. "Es importante también reivindicar que las mujeres pueden y deben hacerlo; en mi caso, recuerdo de niña ir con un farolillo, así que ahora poder estar al lado de la Virgen es muy importante; para mí el momento está cargado de emoción", apunta.

Las procesiones empezarán el martes 28 con la bajada del Nazareno, San Juan y las vírgenes Dolorosa y Verónica desde La Atalaya a la iglesia a las 19.00 horas. El paso de la Borriquilla estará el domingo 2 de abril a las 12.00 horas en la plaza del Ayuntamiento. De allí saldrá en procesión hasta la iglesia recorriendo la calle Uría y paseo del Pilarín. El Miércoles Santo, a las 21.30 horas, saldrá el Cristo del Perdón, que pasará por El Pilarín, el puente de travesía, calle Uría y la plaza del Ayuntamiento para concluir en la iglesia. El Jueves Santo, día de la procesión más concurrida, prevista para las 21.30 horas, el Nazareno pasará por la plaza Alfonso X El Sabio, la calle Uría y el puente de Travesía para subir por Carril en dirección a la capilla de La Atalaya. El Viernes Santo a las 21 hora tendrá lugar el solemne momento del desfile la Urna con el Cristo Yacente, que se podrá ver por la plaza del Ayuntamiento, la calle Uría, el puente de Travesía y paseo del Pilarín con destino a la iglesia. El Sábado Sant, habrá procesión con la Dolorosa, la Verónica y San Juan desde la iglesia a la capilla a las ocho de la mañana. Por la noche, tras la misa, saldrá el Cristo Resucitado, que recorrerá las calles Rivero y Párroco Camino para desembocar en la iglesia.