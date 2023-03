El Ayuntamiento de Salas denuncia la "precariedad asistencial en materia sanitaria" que sufre el municipio y exige soluciones "inmediatas" por parte de la Consejería de Salud. Este viernes, según denuncia el gobierno local, los centros de salud del municipio contaron con un único médico disponible en el centro de salud de Salas, con el agravante de que tuvo que desplazarse a dar cobertura a un accidente de tráfico registrado en el concejo. "Es lamentable. Estos hechos no pueden producirse ya que se pone en peligro a nuestros vecinos y se genera ansiedad y frustración en nuestros sanitarios", señala el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo (Foro), quien exige una reunión con el consejero de Salud, Pablo Fernández.

"Llevo más de un mes pidiendo una reunión con él y no me recibe. No hay manera de que me dé cita y hoy se la volví a solicitar al ver que se agravaba la situación. Hacen falta soluciones inmediatas y a largo plazo", señala Hidalgo, quien asegura que se ha llegado a una situación de riesgo para las personas que necesiten atención sanitaria.

Salas, que depende del Área Sanitaria IV, cuenta con un centro de salud en Salas y tres consultorios periféricos en Cornellana, La Espina y Malleza. "El de Cornellana está bien y suele tener atención, pero en La Espina y Malleza estamos teniendo muchos problemas por falta de facultativos. En Salas, que es el centro que da asistencia a la mayoría de la población del concejo, suele haber más de un médico, pero este viernes solo había uno disponible y, al tener que salir, el centro se quedó sin atención médica", señala Hidalgo.