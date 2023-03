Acaba de constituirse en Tapia la "Asociación para una convivencia sana frente al acoso", un colectivo que busca prevenir y anticiparse a cualquier situación de abuso que puedan sufrir los niños del concejo tapiego. Los fundadores dejan claro que el grupo no parte de ningún caso en concreto y no tienen constancia de que haya problemas en el municipio, pero van a dedicarse a ofrecer herramientas de apoyo para que los escolares y sus familias tengan la formación y el conocimiento suficiente para evitar cualquier episodio de acoso.

"Una persona del grupo tuvo un sueño, como Martin Luther King, y ese sueño lo contó a los demás, que empezaron a soñar lo mismo y ya fue un sueño de todos. Ese sueño era crear una asociación que buscara, desde la convivencia, anular el posible acoso. Es un colectivo preventivo, que busca actuar antes de que ocurra algo", señala el médico jubilado Ramón Menéndez, que ocupa el cargo de presidente. El colectivo lo integran personas con perfiles muy variados, desde la sanidad y la gestión, al ámbito educativo. Además, la mitad son jubilados y la otra mitad, personas en activo. Están abiertos a que nuevos voluntarios se sumen a un proyecto que ya está definiendo su primera actividad: una mesa redonda con escolares, docentes y familias. También tienen en mente programar una charla de un experto en ciberacoso y organizar algún taller. En principio, su objetivo es promover actividades durante los meses lectivos.

La "Asociación para una convivencia sana frente al acoso" ya se ha puesto en contacto con los centros educativos del concejo, donde han sido recibidos de manera positiva. No obstante, dejan claro que su intención no es inmiscuirse en la gestión de los centros, que ya cuentan con sus propios mecanismos de actuación en caso de registrarse episodios de acoso, y que trabajarán de puertas hacia afuera. "No se va a ocupar en ningún caso el espacio del profesorado, ni se intervendrá en ningún caso que pudiera registrarse, nuestro papel se limita a prevenir, sensibilizar, concienciar e informar", precisan. La docente jubilada Violeta Álvarez añade que su perspectiva es la del trabajo desde la tribu: "Consideramos que educa la tribu, que en esto debe implicarse toda la sociedad".

Severino Fernández, orientador educativo jubilado, explica que está demostrado que el "alumnado pasivo, esos chavales que son testigos de lo que pasa pero que no lo cuentan por miedo, juega un papel importante en los casos de acoso" y, por eso, ve importante la formación y el conocimiento de todo el alumnado como herramienta preventiva. El colectivo deja claro que son una asociación local, aunque ya han sido contactados desde otros concejos por el interés que genera este asunto. "Nuestra actuación será local, pero si nos solicitan la colaboración fomentaremos que se creen grupos parecidos en otros concejos", apunta Juan Agulleiro.

Por su parte, la Alcaldesa de Tapia, Ana Vigón, valora la constitución de este colectivo como un "recurso importante" para el concejo. "Considerando la salud de una manera integral es evidente la incidencia que en ella tiene el acoso. Desde el punto de vista de la prevención esta asociación es sin duda un recurso saludable", precisa la regidora. Todos tienen claro que será difícil erradicar por completo el acoso de la sociedad, pero quieren aportar su granito de arena para reducirlo al máximo.