Juan López es el alma del grupo "Brisas del Navia", la formación musical que nació en 1940 con el nombre de "La Arena" y que el gaitero de Medal refundó en 1987, rescatando del olvido a una de las agrupaciones más veteranas del Occidente. Coaña entregará el domingo el premio "Profetas en nuestra tierra" al colectivo coañés, con una mención especial para este músico que tanto ha hecho por la música tradicional. Para el homenajeado, de 78 años, la gaita es mucho más que un instrumento: "Ayuda a vivir, es la mejor terapia para la vida".

"El premio nos hace mucha ilusión, no nos lo esperábamos y es una felicidad para todos. Nos sentimos muy queridos en todo el Occidente y, en especial, en Coaña", señala López, que se siente orgulloso de llevar el nombre de su concejo allá a donde van. Precisamente el jurado del "Profetas en nuestra tierra", falló en favor de los músicos por su labor en defensa de la música tradicional y por ser "durante más de ochenta años un símbolo del concejo en la defensa de la tradición y la apuesta por el estudio, la conservación y la difusión de parte de nuestro acervo cultural relacionado con la música".

"Representamos a Medal y a Coaña y es un orgullo", añade el gaitero, que preside la asociación cultural Brisas del Navia. Actualmente el grupo, dirigido por José Manuel García, cuenta con doce integrantes, todos vecinos del concejo. Además, presumen de cantera, pues cuentan con varios jóvenes en formación dispuestos a engrosar algún día las filas de este histórico grupo que tiene un repertorio de más de doscientas piezas. Explica el gaitero que muchas de sus melodías son las originales del grupo, pero también hay canciones nuevas. "Hay que andar con los tiempos, pero sin olvidar la tradición, que la mantenemos y además nos esforzamos por recuperar lo que se puede", apunta.

Fueron el padre y los tíos del veterano músico los fundadores de la agrupación y los encargados de meterle a Juan el gusanillo y la afición por la gaita. Aunque empezó a tocar de bien niño, no fue hasta los catorce años cuando debutó oficialmente en una actuación en el salón de Elías, en Cartavio. Desde entonces han transcurrido más de seis décadas en las que nunca ha dejado de tocar su preciado instrumento. Ni siquiera en los años de parón de la formación, entre 1964 y 1987. De hecho, le gusta contar que, en sus años de mili, en el cuartel gaditano de San Fernando, creó una sección de gaitas en la banda de música del acuartelamiento y llegó a tener diez gaiteros a su cargo. "Aprendí a tocar de oído, como se hacía antes, y la gaita siempre fue conmigo a todas partes. Siempre me gustó y me sigue gustando y, ahora que estoy jubilado, pues tengo más tiempo. Para mi el grupo de gaitas es mi segunda familia y con ellos me siento joven", añade.

López, jubilado de Ence, explica que aunque el grupo nació como "La Arena", los fundadores decidieron cambiarle el nombre a finales de la década de los cuarenta del pasado siglo al entrar al colectivo un componente de Navia. "Brisas del Navia" siempre mantuvo su vínculo con Medal, primero ensayando en las casas particulares y, ahora, en la antigua escuela de la localidad. Allí se dan cita su docena de integrantes para preparar las muchas actuaciones que tienen por toda la comarca asturgalaica. Además, ahora empieza la temporada fuerte de eventos, así que hay ensayo obligado una vez por semana. Sea temporada alta o no, el homenajeado toca asiduamente, al menos dos o tres veces por semana.

El de Medal tiene claro que mientras la salud se lo permita seguirá tocando la gaita. Además, está más que satisfecho del buen momento que vive la música tradicional en la comarca: "Hay mucho movimiento, con muchos grupos y bandas. Tenemos cantera y mucha gente tocando". El domingo a las cinco de la tarde, en el marco de la VIII Feria Agroarte, Coaña dará su homenaje más sentido a esta histórica formación.